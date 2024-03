Egy zöldszárnyú és egy kék-sárga ara papagájjal gyarapodott a debreceni állatkert gyűjteménye. Az intézmény Facebook-oldalán azt írta, a madarak különlegessége, hogy régóta egy párt alkotnak, és már több utódot is sikeresen felneveltek. A két faj keresztezéséből származó harlekinara – amely a természetben is előfordul, noha rendkívül ritka – szüleinél is színpompásabb.