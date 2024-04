Elképesztő találkozást rögzített a kamera kedden reggel a debreceni Vekeri-tó mellett található Falka Tanyánál:

a tanya tulajdonosa autójából arra lett figyelmes, hogy egy fehér szarvas sétál az út szélén, majd beszalad a fák közé.

Az állatról videó is készült, amelyet a sofőr meg is osztott a Haonnal. A felvétel nem a legjobb minőségű, de még így is jól ki lehet venni rajta a szarvast, amely valószínűleg pigmenthiánynak köszönheti egyedi megjelenését. A készítő a leírásban megosztotta, először azt hitte, káprázik a szeme, amikor meglátta az állatot.

A videót itt lehet megnézni: