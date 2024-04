Különleges vendége volt hétfő este egy tócóskerti lakás lakóinak, bár erről a furcsa találkozásról valószínűleg szívesen lemondtak volna a saját és a váratlan jövevény érdekében is. Ahogy az az egyik debreceni Facebook-csoportban látható, a lakás egyik szobájába bagoly repült be, a posztoló pedig abban kérte a csoporttagok segítségét, hogy azonosítsák be, pontosan milyen fajról lehet szó. A világosbarna madárnak egyébként feketés mintázatú szárnya és csíkos faroktolla volt, ahogy az a lenti fotón is látszik.

Ez a bagoly repült be egy tócóskerti lakásba

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A kommentelők azonnal segítettek a nőnek: többen is megállapították, hogy gyöngybagoly lehet a vendég, mások pedig tanácsokat adtak, mi ilyenkor a teendő. „Ha el tud menni, engedjétek el, ha nem, akkor reggelig egy papírdobozban elvan. Nem szabad sem etetni, sem itatni. Reggel pedig hívjátok a Hortobágyi Madár kórházat!” – írta egyikük. „Ez egy gyöngybagoly. Költési időszakában van, így mihamarabb engedd útjára ha nem sérült” – javasolta egy másik hozzászóló. Erre válaszként a poszt szerzője megírta, hogy azonnal elengedte a kissé megrémült madarat, amely vélhetően hamar kiheverte a megrázkódtatást.