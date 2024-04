Európai parlamenti és önkormányzati választásokat is tartanak Hajdú-Bihar vármegyében június 9-én. Az elmúlt hetekben folyamatosan érkeztek a Facebook-bejelentések, sajtótájékoztatók arról, mely pártok, szervezetek, pártszövetségek állítottak jelölteket a képviselő-testületi pozíciók és a polgármesteri székek megszerzése érdekében.

Bódi Judit lehet a közös jelölt

Forrás: Hajdúnánás hivatalos oldala

A 2022-es parlamenti választásokhoz hasonlóan most is akadnak olyan települések, ahol a baloldali pártok, szervezetek közös jelölteket indítanak. Ilyen például Debrecen is, ahol a momentumos Mándi László mögé állt be az LMP, az MSZP, a Jakab Péter-féle Nép Pártján és a Szikra Mozgalom is.

Hajdúszoboszlón húsvét előtt jelentették be, hogy a Párbeszéd – Zöldek, az MSZP és a DK Dede Tamást, a Párbeszéd – ZÖLDEK Hajdú-Bihar vármegyei elnökét támogatják polgármesterjelöltként.

A fentiek mellett a fővárosban is összefogtak a baloldali pártok. A DK, az MSZP és a Párbeszéd megegyeztek, hogy Budapesten és az európai parlamenti választásokon is közös listán indulnak idén júniusban, a közös főpolgármester-jelölt pedig Karácsony Gergely.

Forrás: Dede Tamás-archív

Az MSZP hajdú-bihari elnöke, Bódi Judit lehet a közös jelölt?

Ellenzéki összefogás alakult korábban Hajdúnánáson is: a 2019-es önkormányzati választásokon közös jelölteket állított a DK, az MSZP, a Jobbik, a Momentum, az LMP és a Hajdúnánásért Európai Szemlélettel Egyesület. Akkor viszont nem indítottak polgármester-jelöltet .

Hivatalos bejelentés még nem történt arra vonatkozóan, kiket jelöl a hajdúnánási baloldal az önkormányzati képviselő-testületi tisztségek betöltéséért, azonban információink szerint a DK és az MSZP már megállapodott abban, hogy utóbbi párt hajdú-bihari elnökét, a hajdúnánási képviselő-testület ellenzéki frakciójának vezetőjét, Bódi Juditot jelölik közös polgármesternek.

Erről, valamint más baloldali szervezetekkel való egyeztetésekről, egyezményekről kérdeztük írásban Bódi Juditot, akitől cikkünk megjelenésééig nem érkezett válasz.