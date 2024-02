Az elmúlt évek tapasztalataira építve, a lakossági igényekre reflektáló költségvetés tervet állított össze Hajdúnánás városvezetősége. Az idei tervben a fejlesztések mellett a szociális ellátások erősítése és a helyi fiatalok támogatása is kiemelt helyen szerepel.

Úgy gondolom, hogy egy jó költségvetésnek az alapja a körültekintő tervezés, így mi is ezzel a szemlélettel kezdtük el az idei tervezetet elkészíteni. Az elmúlt évek nagyon sok nehézséggel, de ezzel együtt sok tapasztalattal szolgáltak számunkra, így a tavalyi év megtakarítási intézkedéseit idén tudjuk kamatoztatni

– mondta megkeresésünkre Nagyné Legény Ildikó alpolgármester. Mint kifejtette, 2024-re egy stabilabb, kiszámíthatóbb, az előző évihez képest sokkal több lehetőséget adó költségvetési tervet készítettek elő.

Az alpolgármester kifejtette, a költségvetés tervezésénél értékelték az előző évet, figyelembe vették az önkormányzat lehetőségeit és a fejlesztési elképzeléseket. Mindezek alapján állt össze a 7,8 milliárd forintos főösszeg.

– A települési támogatások a hajdúnánásiak biztonságát szolgálják, ezért növeltünk a szociális támogatások lehetőségeit – tette hozzá. Elmondta továbbá, hogy az önkormányzat jó gazdaként fejlesztette az elmúlt években vásárolt ingatlanjait, amelyekkel az eredményes gazdálkodás fontos bevételi forrása lehet a városnak.

Nagyné Legény Ildikó alpolgármester

Forrás: MW-archív

Teltház előtt mutatták be az idei számokat

Alapvető célunk a város rendjének fenntartása. Különös figyelmet fordítunk a közlekedésre, ugyanis egyre több autó jelenik meg a napi forgalomban. Célunk továbbá a közművek és a környezetünk infrastruktúrájának fenntartása, fejlesztése. Idén is fordítunk összegeket a csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciójára, út- és járdafelújításokra, valamint a fenntartható, környezetbarát fejlesztésekre is

– sorolta Nagyné Legény Ildikó. Utóbbihoz jó alapot jelent az előző években megalkotott klímastratégia, ami az egészséges környezet megteremtését szolgálja.

Mindezek mellett különös figyelmet fordítanak a közbiztonság fenntartására, valamint a családok, fiatalok és az időskorúak támogatására, továbbá egy nagyobb összeget a hivatali dolgozók bérfejlesztésére is. – Van egy jó ifjúsági koncepciónk, ifjúsági önkormányzatunk, elkezdjük velük is a közös munkát, hogy az ő elképzeléseiket is be tudjuk építeni a városi programokba – tette hozzá az alpolgármester.

Február 19-én közmeghallgatáson is bemutatta Hajdúnánás városvezetősége a költségvetési tervét a lakosságnak. Az eseményre megtelt a Bocskai Filmszínház. – Ahogy minden évben, most is lehetőség nyílt arra, hogy a lakosok kérdéseiket feltegyék, észrevételeiket, javaslataikat megfogalmazzák. Ezeket természetesen feljegyeztük, s igyekszünk minél hamarabb a megfelelő megoldásokat megtalálni rájuk – mondta Nagyné Legény Ildikó. Megjegyezte, felmerült újra, hogy a hajdúnánási önkormányzat tervez-e környezetszennyező beruházást hozni.