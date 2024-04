Több mint nyolcvan kiállító várja a hallgatókat április 17-én a Debreceni Egyetem (DE) Főépületében az intézmény hagyományos állásbörze és karriernapján. A hallgatókat, középiskolásokat a debreceni és környékbeli vállalatok képviselői mellett többek között a honvédség, a rendőrség és a kormányhivatal munkatársai is várják az egész napos rendezvényen. Az érdeklődők rajzos pszichológiai jellegű tanácsadáson, karriertanácsadáson és próbaállásinterjún is részt vehetnek.

Bartha Elek számolt be sajtótájékoztatón az állásbörze és karriernap részleteiről

Forrás: Czinege Melinda

– Immár 17 éve rendezzük meg ezt az esemény, s hetedik éve annak, hogy évente két alkalommal fogadjuk az érdeklődő hallgatókat – osztotta meg Bartha Elek, a DE oktatási rektorhelyettese április 17-én, az állásbörzét és karriernapot beharangozó sajtótájékoztatón. Elmondta, a felsőoktatási intézmények egyik feladata, hogy jól képzett munkaerővel szolgálják ki a munkaerőpiacot. Ennek érdekében pedig többféle együttműködést is kötöttek már a debreceni és környékbeli cégekkel.

A vállalkozásokkal való együttműködésünk új szakok, képzések indítását eredményezték; többféle gyakorlati helyet jelentenek a hallgatóink számára

– emelte ki. Az állásbörzéről azonban megjegyezte, az egy független pillér az intézmény és a vállalatok közötti együttműködés tekintetében, ahol a kiállítók széles köre vonul fel, lefedve az egyetem képzési palettáját.

A középiskolások figyelmébe is ajánlják a debreceni állásbörzét

Vincze Éva, a DE Hallgatói Önkormányzat Hallgatói és Doktorandusz Képviseletének elnöke elmondta, igyekeznek a hallgatók karrierútját a képzésük alatt is támogatni. Az állásbörzén nemcsak karrier- és egyéb tanácsadásokon, de próbaállásinterjún is részt vehetnek az érdeklődők. Mint fogalmazott, az álláslehetőségek bemutatásán túl fel is szeretnék készíteni a fiatalokat arra, hogyan tegyék meg az első lépéseket a munkaerőpiacon.

Bár a fókusz a végzős hallgatókon van, szeretnénk a középiskolások figyelmébe is ajánlani az állásbörzét, hiszen itt akár a duális képzésekről, gyakorlati lehetőségekről is tájékozódhatnak. Ez utóbbi az alsóbb éves hallgatóknak is jó alkalom arra, hogy megtalálják gyakorlati helyeiket

– mondta. Hozzátette, a tapasztalatok és visszajelzések alapján mind a hallgatók, mind a kiállítók hasznosnak tartják, hogy évente kétszer szervezi meg az egyetem ezt az eseményt.

Az idei állásbörze részleteiről Pogány Emese (balra), Bartha Elek és Vincze Éve számoltak be

Forrás: Czinege Melinda

Gyakorlati lehetőségeket is kínál az állásbörze

– Nyolcvan kiállítóval, köztük közép- és nagyvállalatok, valamint állami szervek képviselőivel várjuk a hallgatókat. A résztvevők 80 százaléka visszatérő, 20 százalékuk viszont új betelepülő vagy új érdeklődő – mondta Pogány Emese, a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja Hallgatói Karrierközpontjának vezetője.

Kiemelte, sok olyan cég jelen lesz, mely gyakorlati lehetőségeket is kínál, de lesz külföldi szekció is az állásbörzén, illetve jelen lesznek a honvédség, a rendőrség és a kormányhivatal munkatársai is.