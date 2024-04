A Debreceni Egyetem dékánjaival és a GTIDEA professzora címet viselő oktatókkal-kutatókkal találkozott a fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke szerdán a Kenézy Villában. Kossa György kiemelte, hogy az intézmény számára a tudományos utánpótlás képzése kiemelt stratégia feladat és ebben számít a kari vezetők együttműködésére – tudhattuk meg a hírek.unideb.hu cikkéből.

A kuratórium elnöke félévente találkozik dékánokkal és a GTIDEA professzora cím birtokosaival annak érdekében, hogy a kiválóságok felkutatását, támogatását célzó stratégia feladatokról egyeztessenek. A szerdán tartott megbeszélésen többek között az is elhangzott: fontos cél, hogy a doktoranduszok, az oktatók és a kutatók a lehető legmagasabb színvonalon képviseljék a Debreceni Egyetemet a tudomány szolgálatában, és példát mutassanak tevékenységükkel más egyetemeknek. Ehhez kapcsolódóan a kuratórium elnök bejelentette, hogy már lehet jelentkezni a GTIDEA idei ösztöndíjpályázataira. A pályaművek benyújtására április 30-ig van lehetőség.

Kossa György nagy figyelmet szentel a tudományos utánpótlás kiemelt szerepére

Forrás: hirek.unideb.hu

Kossa György köszöntőjében hangsúlyozta: a Debreceni Egyetem, valamint az intézményt fenntartó alapítvány meghatározó célja az intézmény tudományos kiválóságának erősítése, amelyben számítanak a kari vezetők és GTIDEA professzorainak hatékony közreműködésére, akik segítik a doktoranduszok, fiatal kutatók tudományos pályáját.

- A dékánoknak ösztönözniük kell a fiatalokat arra, hogy minél többen vegyenek részt a kutatásokban, a tudományos pályázatokon, szerepük van abban is, hogy a megfelelő témaválasztás után színvonalas közlemények szülessenek. A kiválóságok – akárcsak minden egyetemi polgár – kivételesen fontosak az egyetem és a fenntartó számára. A kari vezetők feladata, hogy nyomon kövessék a tehetséges kutatók, hallgatók, valamint az idősebb oktatók szakmai munkásságát. Olyan értékteremtést hajtunk végre, amivel példát mutathatunk a következő generációnak – fogalmazott a kuratóriumi elnök.

Egyre nagyobb az egyetem súlya

Kossa György arról is beszélt, hogy a Debreceni Egyetem nemzetközi szinten is meghatározó tényező, az ipari együttműködések mellett a tudomány és az oktatás területén is stratégiai jelentőségű megállapodásokat köt.

- Egyre nagyobb a Debreceni Egyetem súlya. Ezt bizonyítja az is, hogy magasan jegyzett külföldi felsőoktatási intézmények keresnek meg minket együttműködési céllal. Jelenleg többek között egy neves amerikai egyetemmel folytatunk előrehaladott egyeztetéseket. A DE-hez hasonló tudományos profillal rendelkező tengerentúli intézménnyel kutatásban, professzori, oktató- és hallgatócserékben, az oktatással kapcsolatos tapasztalatok megosztásában, valamint innovációs fejlesztésekben szeretne együttműködni a Debreceni Egyetemmel többek között orvosi, műszaki, élelmiszeripari területen, de a kollaborációban a sport is kiemelkedő találkozási pont lehet. A karoknak meg kell találniuk azokat a fókuszpontokat, melyek az amerikai egyetem számára, az ottani oktatóknak és a hallgatóknak is érdekesek lehetnek – tette hozzá a kuratórium elnöke.

Kossa György kiemelte, hogy a városban és a térségben meghatározó szakképző intézményekre is figyelemmel van az egyetem, hogy idejében megtalálja a tehetségeket, a szakmai utánpótlásnevelés ugyanis minden egyetemi kar számára megkerülhetetlen feladat.