Csanádi Zoltán, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika igazgatója megnyitóbeszédében elmondta, a program összeállításakor elsősorban a nagy kardiológiai szindrómákkal kapcsolatos, a napi gyakorlat számára fontos új ismeretek bemutatását tartották szem előtt. – Szó esik majd a koszorúér-betegségekről, szívelégtelenségről, a lipid terápiáról, csakúgy mint a legfontosabb társbántalmakról, a cukorbetegségről, a hipertoniáról, az elhízásról, a megromlott vesefunkcióról, továbbá ismertetjük az előző évben megjelent valamennyi európai ajánlást.

A hagyományoknak megfelelően, a debreceni klinika orvosai néhány érdekes és tanulságos esetet mutatnak be az elmúlt évből, továbbá külön szekciót szentelünk néhány non coronaria intervenciónak. A szombati zárás előtt előadások és kerekasztal beszélgetéseken először beszélünk az alternatív dohányzási formákról, azok kardiológiai és pszichés aspektusairól

Magas színvonalú betegellátás

Nagy út vezetett idáig, 2021-ben óriási rendszer átalakítás indult el a Debreceni Egyetemen és a Klinikai Központban, amit klinikai integrációnak hívtunk, és ennek a folyamatnak a fő célkitűzése az volt, hogy centralizált betegellátást próbáljunk létrehozni több pólus bevonásával, klinikai campus létrehozásával

– hangsúlyozta beszédében Szabó Zoltán, a Klinikai Központ elnöke.

Hozzátette, ebben a folyamatban voltak úgynevezett mintaklinikák, amelyek már addig is centrumszerepet láttak el, valamint regionális betegellátási szerepet vállaltak, ilyen volt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinikája is, amely már évtizedek óta igen magas színvonalú betegellátást biztosít, és valós centrumklinikaként látja el feladatait. – Annak érdekében, hogy ez a rendszer sikeres legyen, egyfajta szakmai fejlesztésnek kellett megvalósulnia, ami többek között annak köszönhető, hogy a klinika vezetését mindig is egyfajta innovatív szemlélet jellemezte, ennek a szemléletnek az eredménye az, hogy az elmúlt években új diagnosztikai és terápiás entitások jelentek meg a klinikán, új katéteres eljárásokat vezettünk be, ezzel még inkább erősítve a klinika centrumjellegét – jegyezte meg.