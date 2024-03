Kitértünk arra is, a fotózáson belül melyik az a terület, ahol a legszívesebben dolgozna, és mit tartana pályája csúcsának. Kiss Annamarie azt válaszolta, régi nagy vágya, és jelenleg is azért küzd, hogy haditudósító legyen. Szeretne háborús övezetbe kijutni fotósként, olyan területre, ahol már volt összecsapás vagy, ahol jelenleg is zajlik. Úgy véli, a haditudósítás a csajtó igazi csúcsa. Hozzátette, ahogy a képei jelentős része mutatja, a honvédelmi és a tűzoltósági szervek nagyon megmozgatják, az ezekben készült fotókon szerinte látszik, hogy közel áll hozzá a téma.