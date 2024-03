Az 1990-es évek debreceni szórakozóhelyit bemutató sorozatunkban már megemlékeztünk néhány nagyobb helyi diszkóról, bejártuk a Vigadót, a City Dance Clubot, a Flamingót, visszatértünk az Utópiába és a Vagonba. Szemfüles olvasóink kiszúrták, hogy néhány ikonikus helyet még tartogatunk a borongós, nosztalgikus hétvégékre, így hiába is szeretnénk némelyikről megfeledkezni, bizony, ezekben a bulikban mi is ott voltunk, és együtt nőttünk fel a szórakozóhelyekkel.

Valóságos szintlépés volt például a tornatermekben megtartott általános iskolás klubdélutánokhoz képest egy-egy igazi suli-buli. Az Aranybika Bartók-termében rendszeresített tánctéren a díszes csillár volt a diszkógömbünk, a Kossuth utcai Ifjúsági Házban, vagy közismertebb nevén IPK-ban pedig nem is sejtettük, hogy a hanyatló kelet morzsáit tapossuk a nyugat felől masírozó ritmusokra.

Beálltunk táncolni a TÁG-osokkal az iskola új épületének aulájába, jártunk Bethlen-bulikba, majd jogászbulikba is a Belga Étterem emeleti részére. Az éttermi diszkó nem volt egyedi ötlet, más helyeken is ötletesen kiaknázták a bérleti díjat azzal, hogy vacsoraidő után félretolták az asztalokat. Fogadni mernénk, hogy sokak elfeledték már, hogy bizony a Pálma Étterem is táncos helyként működött egy ideig. Belépővel, pecséttel, UV-fényekkel, ahogy illik.

Asztalon táncolás Debrecenben

A Pálma és a Csónakázó-tó melletti Vigadó között ingázva talán így találtunk rá egy különleges, vadnyugatot idéző helyre. Nosza, megkötöttük a lovainkat a termálfürdőnél, megigazítottuk a szalmát a szánkban, és belöktük az El Tornado western stílusú lengőajtaját. A pultnál már csőre voltak töltve a shotok egy feles pohárban, almapálinkának nevezték a helyi specialitást.

Csak később derült ki, hogy nem házi főzésű különlegesség, valójában egy kereskedelmi fogás, és egy ismert likőrt öntöttek a pohárba.

Itt volt a '90-es években a Tornádón lovagló Sárkány

Forrás: Czinege Melinda

Elképedve láttuk, mi folyik azon a helyen: szó szerint az összes asztal foglalt volt, mindenki azokon táncolt a fagerendákba kapaszkodva, torka szakadtából üvöltve a Pocsolyába léptemet. Nemcsak azért, mert onnan jobb volt a kilátás, hanem mert a földön állva már el sem lehetett férni.

Ha már Tornádó, nem mehetünk el az emeletén lévő Sárkány mellett sem. Kicsit talán még vadnyugatibb volt, amikor a lépcsőn felérve vértócsát pillantott meg az ember. Néha kicsit balhés volt, néha leszólították a másik nőjét, de legalább jó nagy tánctere volt, ahol el lehetett menni duzzogni.