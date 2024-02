Nehéz lenne belőni több mint 30 év távlatából, melyik volt az a pillanat, amikor bekövetkezett a diszkórobbanás Debrecenben, de megtörtént. Nem is igazán foglalkoztunk ezzel, miközben a tükör előtt állva tinédzserként zseléztük a hajunkat. Sietős volt, mert fullasztóan megállt az ammónia a levegőben: még nem szellőzött ki a dauervíz, amivel a lányok Whitney Houston-féle frizurát igyekeztek varázsolni maguknak a hétvégére. Másrészt már izgatottak voltunk: „a sulibulik után ma új helyre megyünk, egy igazi diszkóba”.

A Víztorony utcán, a piaccsarnok feletti helyet nagyon dicsérték. Már a neve is olyan nyugatias volt: City Dance Club. Manapság természetes, hogy angol nyelvezetben lubickolunk, de akkor még főleg a frissen megnyílt, Piac utcai amerikai gyorsétterem hamburgerét rágcsálva ízlelgettük az olyan nyugati kifejezéseket, mint a „big” és „mac”. A City Dance Club, vagyis magyarosan Városi Tánc Klub elnevezés megmosolyogtató, de akkor nagyon vagánynak gondoltuk, pláne régies nevéhez a Sumenhez képest, amit az előző generációs törzsvendégek nem tudtak levetkőzni. Egy rövid ideig hívták Eksztázisnak is, de erre bizonyára kevesen emlékeznek.

A Víztorony utcán egy ajtó vezetett a felső szinten lévő City Dance Clubba

Forrás: Czinege Melinda

Ekkor érkeztünk mi, a diszkóval együtt berobbantunk a bejáraton, épp, amikor a legmenőbb korong, a La Bouce Be My Lovere felcsendült. Mindenre táncoltunk a török farmernadrágban, ami az MTV-toplistában benne volt, és nem volt akusztikus. DJ Bobo, Scatman, Marky Mark és a 2 Unlimited is tisztábban szólt, mint a Zsibin vásárolt kazettás magnó a megabasszusával.

A külvárosi diszkók épülete még mindig áll

A szombat esti menü forró vérré vált bennünk: narancsos vodka, szigorúan szénsavas üdítővel, a rostos narancs csak a kétezres években jött divatba. Akkoriban szemrebbenés nélkül kiszolgálták a kiskorúakat is alkohollal, de a diszkókban drága volt az ital, így előre megvettük a boltban. Ott sem kérték el soha a személyit. Nem mondjuk, hogy ez helyes volt, de attól még így történt.

Állítólag nagy bulik voltak a Panzióban is, ám e sorok írója sosem járt ott, így arról nehéz volna beszámolni. Akkoriban meglehetősen balhés helynek tartották a Sámsoni úti szórakozóhelyet, ahol szinte mindig volt verekedés. Ráadásul a csapókertiek nem igazán szívlelték a szabadságtelepieket, ezért inkább nem mentünk helybe egy pofonért.

Az egykori diszkók közül talán ez az a hely, amelyik a legjobban megőrizte eredeti arcát, ugyanis azóta gyakorlatilag egy fogast sem mozdítottak el a helyszínről. Igaz, nem konzerválódott valami jól: lepusztult, csernobili elhagyatottságot idéző kép fogadja a szemlélőt. Bejárata előtt egy rozsdás csigalépcső, és még látszanak a tükörből összerakott falak is.

Szomorú látvány a Panzió elhagyatott épülete

Forrás: Czinege Melinda

Bár szintén a külvárosban található, de jobb gazdára talált a néhai Galaxis Diszkó porhüvelye. A Balmazújvárosi úton lévő tornyos épület ma már egy játékbolt-hálózatnak ad otthon, de bizonyára sokan látják még arrafelé elhaladva a villódzó kék és zöld fényeket, ahol egész éjszakán át egyet jobbra, egyet balra lépkedtek harminc évvel ezelőtt.

Ha a diszkógömb mesélni tudna

Mert bizony a tánc sokkal inkább hasonlított Ricky Astley koreográfiájára, mint valódi táncra: visszafogott és bárgyú lötyögésre emlékeztetett, mintha valaki egy helyben nordic walkingozna. A kéz sosem emelkedett a váll felé, ha valaki mégis a magasba lendítette a kezét, az emberek összesúgtak: „nézd, hogy veri magát”. A legmerészebb koreográfia talán az volt, ha valaki körbe fordult egyszer a refrénnél. Ez a mozgáskultúra a maradványa lehetett a korábbi, kivilágított báltermek hangulatának, és akkor kezdett dinamikussá válni, amikor a diszkófények félhomályában úszó parketten már nem ismertek fel a tömegben. Pláne, amikor a toplistás zenék kedvenc részénel bekapcsolt a füstgép, ami kókuszillatú ködbe burkolta a táncteret. Ekkor lehetett a vidóklippekből ellesett akrobatikus tánclépéseket a gyakorlatban is használni.

Egészen addig, míg valaki oldalba nem könyökölt, vagy rosszabb esetben kiégette a garbónkat egy égő cigarettával. Ekkor még ugyanis teljesen természetes volt, hogy a szórakozóhelyeken lehet füstölni, de azért azt még a normálisabb dohányosok is bunkóságnak tartották, ha valaki a tánctéren rágyújtott.