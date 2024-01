A sütőipari üzemek vezetői és a Hajdú Megyei Tejipari Vállalat igazgatója arról számoltak be újságunknak, hogy a termelés akadálytalanul elindult hétfőn, a gondot a kész termékek kiszállítása okozza. A Tejipari Vállalatnak több kocsija is elakadt – főleg a nagyobb járművek, amelyek a gazdaságokból szállítják be a feldolgozandó tejet.