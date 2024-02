Megrendezte a Future of Debrecen az év első Nature of Debrecen sétáját, ahol Aradi Csaba ökológus és Tóth Máté természetvédelmi mérnök, a Zöld Munkacsoport tagjai mutatták be a revitalizált Tócó józsai szakaszát, erről a mozgalom a Facebook-oldalán számolt be.

Mint írják, nagyon sok érdeklődő jelent meg a sétán, ahol betekintést kaphattak az alföldi vízfolyások ökológiai szerepébe, a Tócó élővilágába, melynek történelméről is szó esett.