Örömhír Kaba számára, hogy a TOP Plusz kiírásában sikerrel pályáztak, így mintegy 410 millió forintból 41 utca és zug kap szilárd burkolatot; a fejlesztés nyitórendezvényét február 20-án a polgármesteri hivatalban tartották.

Szegi Emma, Kaba polgármestere köszöntőjében kifejtette, az utóbbi években egy olyan pozitív pályára álltak a pályázatok tekintetében, ami példamutató. – Eljutottunk oda, hogy valós igényeket elégítenek ki a megjelent pályázatok – fejtette ki. Az önkormányzat a TOP-ban is több sikeres pályázatot könyvelhetett el, ezt a tendenciát folytatták a TOP Pluszban is.

Szegi Emma egyike volt azoknak, akik hosszú évek óta az aszfaltozás mellett kardoskodtak, s mint mondta, óriási mérföldkőnek tekinti, hogy most lehetőség nyílt útépítésre. Hangsúlyozta, a mai világban jogos elvárás a településen élők részéről, hogy olyan úthálózat álljon a rendelkezésre, ahol az időjárásól függetlenül többek között a mentő is meg tud állni.

Hozzátette, az önkormányzat belterületi utak fejlesztésére a TOP Pluszba valamennyi olyan önkormányzati utat benevezett, ahol eddig nem volt szilád burkolat.

Ha elkészülnek, Kabán valamennyi utca szilárd útburkolattal fog rendelkezni

– jelentette ki büszkén a polgármester. Tudatta, több mint 410 millió forint támogatást ítéltek oda az önkormányzatnak, 2023 februárjában már meg is kötötték a támogatási szerződést, minden terv rendelkezésre áll, a közbeszerzési eljárást is lefolytatták már. 41 helyszínen indul majd meg a munka, Szegi Emma úgy véli, várhatóan nyár végére mindenhol el is készülhet az új út összesen 7,2 kilométer hosszan, tömörített földpadkával, vízelvezető, szikkasztó árkok újraprofilozásával, néhány szakaszon új építésével.

Bodó Sándor (balról), Szegi Emma és Pajna Zoltán ismertették a részleteket

Forrás: Kiss Annamarie

Több mint 12 milliárd forintból aszfaltoznak Hajdú-Biharban

A rendezvényen Pajna Zoltán arról beszélt, hogy jutottak el idáig. A vármegyei közgyűlés elnöke emlékeztetett, a 2014-2020-as eu-s pályázatok tekintetében nem volt kiírás belterületi utak fejlesztésére, akkor csak a megyei jogú városoknak volt erre lehetősége. Most azonban a kormány segítségével sikerült elérni, hogy támogatható legyen ez a tevékenység minden település számára.

Hajdú-Bihar vonatkozásában több mint 12 milliárd forintot különítettek el erre a – Debrecen forráskerete nélküli – 73 milliárd forintos keretből, összesen 59 település 60 pályázatát sikerült támogatni – részletezte Pajna Zoltán.

Mint mondta, Kaba egyike azoknak a településeknek, amelyek úgy kezdték el a tervezési munkát, hogy megnézték, hogyan lehet a legköltséghatékonyabb véghezvinni.

Minden egyes kabai lakos számít

– Egy olyan fejlesztéshez érkeztünk, ami be fog kerülni a „Kabai Aranykönyvbe” – jelentette ki Bodó Sándor. A térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, mindig vannak fejlesztendő területek, de Kabának volt már több „nagy dobása” is. Az egyik a vasúti átjáró megépítése, ami számtalan kabai ember biztonságát garantálja, a másik pedig az energiahatékonysággal kapcsolatos pályázat.

Három úttörő település volt a vármegyében; Létavértes, Kaba és Földes, akik azt mondták, ha már van termálvizünk, akkor fűtsünk vele. Az intézmények zavartalan működése ennek köszönhető

– mutatott rá Bodó Sándor, aki úgy véli a nagy dobások a sorába vehetjük az útépítést is. Kiemelte a város vezetőségének azon hozzáállását, hogy a legkisebb utcákban lakók számára is megteremtik a 21. századi körülményeket. – Ha egy közösségnek van ereje azt mondani, hogy a legkisebb utcában is lesz aszfaltozott út, azt tisztelni kell – szögezte le, majd a polgármester emberközpontúságát és teljesítményét méltatta.

Szegi Emma további jó híreket is közölt: átadták a munkaterületet a Cukorgyár-elkerülő több mint 2 kilométer hosszú kerékpárútjának a kivitelezésére, hamarosan kiírják a közbeszerzést a belvízelvezető korszerűsítését célzó 200 millió forintos pályázatra, a külterületi utak építésére pedig már meg is jelent a felhívás.

A projekt ismertetése után a résztvevők a Dankó utcában tekintették meg a munkálatokat, ahol már készül az útalap.