Az elmúlt időszakban egyre több volt az olyan vihar, ami egészséges fákat is kidöntött a helyéről, veszélyessé vált a miénk is ezzel a hatalmas méretével. A hetekben elhatároztam, hogy kivágattatom és már telefonon egyeztettem az elszállításról, amikor a férjem a hátam mögött meghallotta, mire készülök. Azt mondta, ha már így alakult, akkor legalább ajánljuk fel a fenyőt Hajdúszoboszlónak. Fel is hívta az országgyűlési képviselőnket, Bodó Sándort, ekkor jött az ötlet, hogy akár az ország karácsonyfája címre is pályázhatnánk