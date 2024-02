Czeglédi Gyula arra is kitért, az erősödés nemcsak az önkormányzatnál, hanem a vállalkozásoknál is látszott, az év második felére kiderült, hogy jelentősen megnövekedett az önkormányzat iparűzési-adóbevétele, ez újabb fejlesztési lehetőséget kínál. – Az egyik a Nádudvari – Dózsa György út kereszteződésének az átépítése, itt a tervezés már az utolsó fázisában van, még ebben az évben mielőbb szeretnénk ténylegesen kivitelezni a projektet. Hasonló a helyzet a Rákóczi – Tokay út – Új utca kereszteződésében, ott körforgalmat alakítunk ki, ez a folyamat is elindult. A harmadik, amit szintén ebből a forrásból tervezünk, a egészségházunk parkolójának rendbetétele – vette sorra, mire jut a több mint félmilliárdos adótöbbletből.

Dózsa György és Nádudvari utcák kereszteződése évek óta kritikus pont Hajdúszoboszlón, képünkön Czeglédi Gyula az érintett szakaszon egy korábbi szemle alkalmával

Forrás: Napló-archív

A fürdőváros több pontját érintik a beruházások

Mindent összevetve 19 megkezdett projektje van az önkormányzatnak, ezek különböző fázisban tartanak. Hét TOP Pluszos pályázatra már elnyertek 2,6 milliárd forintot, ebben többek között okos megoldások, óvodafejlesztések, belterületi utak építése, energetikai korszerűsítés, ipari övezet kialakítása, valamint a Gázláng pálya rekonstrukciója is szerepel.

– 2023 az előkészítés időszaka volt, ebben az évben leghamarabb a Nyugati sor burkolása kezdődhet, de mielőbb szeretnénk elkezdeni a Kígyó utca felújítását is, ott teljes körű vízvezetékcsere lesz, csapadékvízelvezető-rendszer kiépítése. A Szilfákalján egy szervizút és parkolók kialakítása is elől van a sorban, a Hóvirág utcán pedig csapadékvíz-elvezetésére és útburkolásra nyertünk forrást. Az év második felében tudjuk indítani a Gázláng pálya felújítását, de az ipari park kialakítása is megkezdődik még idén – részletezte. Ezeken túl az aktív turisztikai központ megépítésére is összeállították a szakmai anyagot, így amint nyílik lehetőség pályázni, gyorsan lecsaphatnak a lehetőségre. A ROHU-ba turisztikai, energetikai, egészségügyi pályázat lett beadva, energiaközösséghez való csatlakozásra pedig már különítettek el forrást. A geotermikus energia hasznosításra készíttettek egy tanulmányt, az már azonban látszik, hogy a közvilágítási rendszer korszerűsítését hitelből tudják megvalósítani.

Czeglédi Gyula leszögezte, a 4-es 2x2 sávosítása és multifunkcionális csarnok megépítéséről sem tettek le. A polgármester szerint a fenti lista hosszabb távra is megalapozza, hogy Hajdúszoboszló városában milyen fejlesztéseket szeretnének a következő években megvalósítani.

– Abban bízunk, hogy a fellendülés kitart, és a városunkban működő vállalkozások továbbra is eredményesek lesznek, így az mi adóbevételünk is növekedni fog, ezen keresztül ezeket a fejlesztéseket meg tudjuk valósítani – összegezte. Emlékeztetett arra, hogy bár az elmúlt években több nehézséggel is szembe kellett nézniük, mégis olyan nagy beruházások készültek el, amelyek segítik a munkahelyteremtést és a gazdasági erő növekedését.

Mint valamennyi településen, most Hajdúszoboszlón is a költségvetésen dolgoznak.

A múlt évben már szociális területen 20 százalékkal javítottuk a hozzáférést a juttatásokhoz, hogy ne szűküljön az ellátotti kör. Városüzemeltetésre 10 százalék körüli összeggel többet tudunk költeni, és az intézményeknél a bérek fejlesztésére is tudunk fordítani

– emelt ki néhány fontos elemet.

Az év második felében indulhat a Gázláng pálya felújítása

Forrás: Napló-arhív

A vendégmunkások száma nem vált tömegessé a városban

Tavaly nagy port kavart a vendégmunkások megjelenése a fürdővárosban, pontosabban nem is a megjelenésük, hanem a közösségi médiában megjelent balhékról szóló álhírek, ennek az áradatnak végül a rendőrség vetett véget. Ma is vannak Hajdúszoboszlón vendégmunkások, de a kedélyek lecsillapodtak.

A vendégmunkások száma hivatalos értesítések szerint 190-200 fő körül van, hónapok óta nem növekedett. Folyamatosan vizsgáljuk ezt a területet a különböző szervekkel, semmiféle balhé nincs, ahogy én látom, ezen a szintjén a város is elfogadta, hogy valamennyi vendégmunkás van a településen. Nyilván azt továbbra sem szeretnénk, hogy ez tömegessé váljon, de úgy érzékelem, hogy a tolerancia ezzel kapcsolatban erősödik a városban. Messze lecsengett az a fajta kirekesztési hangulat, ami a nyáron elindult, mostanra egy tűrt állapottá változott át

– hangsúlyozta Czeglédi Gyula. Mint mondta, örömmel vették a munkásszállókra vonatkozó új jogszabályt, melyben az általunk tett javaslatok is visszaköszönnek. Az újraalkotott szabály azt preferálja, hogy már a vendégmunkás behozatalára vonatkozó engedély kiadásnál a munkások elhelyezése az építkezés területén történjen.