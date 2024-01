Napelemes erőmű, ezer köbméteres gyógyvíztározó és termálvízvezeték épül a hajdúszoboszlói önkormányzat többségi tulajdonában lévő Hungarospa Zrt. beruházásában. A társaság múlt év őszén sikerrel pályázott a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramban, így részint hitelből, részben a rendelkezésre álló saját forrásból valósítja meg fejlesztéseit. A képviselő-testület ellenvetés nélkül támogatta a szükséges hitel felvételét.

Az ingyenes LED-csereprogram tavaly sikert aratott a városban, ezért az idén újra meghirdeti az önkormányzat – döntöttek a képviselők. Várhatóan 2024 márciusában regisztrálhatnak régi izzóik lecserélése érdekében azok a lakosok, akik az elmúlt évben még nem éltek a lehetőséggel.

A Manókert és a Bambínó óvodák energetikai fejlesztésére is pályázott a TOP Plusz keretében a helyi önkormányzat, azonban módosítani kellett a műszaki tartalmat. További támogatást igényelnek, ugyanakkor az ez évi költségvetési tervbe önerőként 160 millió forintot beterveznek. A Városi Sportház szintén megérett a felújításra. A képviselő-testület partnerségben a hajdúszoboszlói Akarat Sportkörrel pályázatot nyújt be a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem-felújítási Programjára. A városban a kézilabda sportág is nagy múltra tekint vissza.

Terület vásárol az önkormányzat, a pavilonokat bérbe adják

A Hőforrás – Keleti – Árpád utcák határolta 8073 négyzetméter területet megvásárolja a hajdúszoboszlói önkormányzat. Az egyházi fenntartású szociális otthon melletti terület állami tulajdon, s a helyiek most éltek a meghirdetett liciten elővásárlási jogukkal. Így alapáron, 69 millió 750 ezer forintért jutnak hozzá a beépítetlen ingatlanhoz. A területhasznosításról később döntenek.

Folytatódik a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok összeegyeztetése a Hajdúszoboszlón megálló intercityk menetrendjével. Lakossági panasz alapján készült az a jóváhagyott előterjesztés, amely szerint márciustól nemcsak a Budapest felől, hanem a Nyíregyháza irányából érkező IC-khez igazítják a buszmenetrendet.

A képviselő-testület döntött a vízi közművek üzemeltetésének meghirdetéséről is, jelenleg az ÉRV Zrt. a szolgáltató ez év végéig.

Módosították továbbá a decemberi határozatukat vállalkozói javaslatra. Ez alapján a Szent István parkban és a Gábor Áron utcán található pavilonjaik bérbeadását úgy hirdetik meg, hogy az eddig engedélyezettnél többféle, de konkrétan részletezett terméket árusíthassanak a nyertes pályázók.

A vízelvezetők kérdése is fontos

Támogatták a Berettyóújfalui Tankerületi Központ kéréseit is. Egyrészt véleményezték a hajdúszoboszlói általános iskolai körzethatárokat. A továbbiakban pedig tulajdonosi hozzájárulását adta a képviselő-testület ahhoz, hogy a tankerület pályázhasson a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 50 éves épületében a teljesen elavult fűtésrendszer megújítására.

Hajdúszoboszló csapadékvíz-elvezetéséről képviselői javaslatra felmérés készült, melyet fontos alapnak tekintenek ahhoz, hogy a költségvetési lehetőségektől függően évről évre költsenek a vízelvezetőkre. Czeglédi Gyula polgármester és Kovács Gergely alpolgármester, akinek körzetét különösen érintik a csapadékvíz okozta gondok, arra is felhívták a figyelmet, hogy a szélsőséges időjárás miatt a csapadékvíz megtartására, tározására is törekednie kell a településnek.