Az AKSD Zrt. csütörtökön közleményben számolt be a program debreceni indulásáról. Mint írták, a városban is a kis (nem ledobós rendszerű) társasházakban vezetik be először az elkülönített gyűjtést, mely így 800 gyűjtőponton 20 ezer lakost érint. A résztvevő társasházak lépcsőházanként megkapják a 120 literes „MOHU” feliratos barna színű kukát, a háztartások pedig a kisebb gyűjtőedényt, melyek szag- és kifolyásmentesek.

A gyűjtés gyakorisága heti 1, nyári időszakban heti 2 alkalom

– tették hozzá, majd felsorolták, pontosan milyen hulladékot lehet és milyet nem lehet beledobni ezekbe az edényekbe.

Szelektíven gyűjthető:

gyümölcsök, zöldségek maradékai

kávézacc, teafű (filter nélkül), fűszerek, gyógynövények

tojáshéj

főtt ételmaradékok

pékáruk

szószok, öntetek

feldolgozott élelmiszerek, húskészítmények

csokoládék, müzlik, kukoricapelyhek

tejtermékek

konzervek, befőttek tartalma

Nem dobható az edénybe:

csont

élelmiszer-csomagolás

porzsák, porszűrő

használt egészségügyi termékek

cigarettacsikk

szivacs, tisztítókendő

A cég emellett hangsúlyozta: azért nem lehet az edénybe dobni a felsorolt anyagokat, mert a biogázüzemek berendezéseit károsíthatják. Fontos, hogy

az edények nem bélelhetők ki nylonzacskóval, mert a zacskó nem biohulladék, akkor sem, ha lebomló zacskóként vásároljuk meg azt.

A közleményben azt is írták, hogy a debreceni biohulladékból a Biogáz Unió Zrt. tiszavasvári biogázüzemében megújuló energiaforrásként villamos energiát állítanak elő, mellyel így fosszilis energiahordozók válthatók ki. A hasznosítási folyamat során képződő maradék magas tápanyagtartalma miatt kiváló alapanyaga a komposztálásnak, talajjavításnak.