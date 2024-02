A farsang szó hallatán általában a különböző jelmezek jutnak eszünkbe, és talán a gyerekkor, amikor februárban az volt a nagy kérdés: hercegnő, kalóz, vagy varázsló bőrébe bújjunk? Most egyik mesebeli karaktert sem kell utánoznunk, hanem öt olyan vendéglátós szemével és lelkével lesz lehetőségünk átérezni a valódi farsangi miliőt, akik pályájuk során sok mindent letettek az asztalra.

A Haon kedvéért nemcsak visszarepítenek minket 70-es és 80-as évekbe, hanem elárulják a tökéletes szalagos fánk receptjét is. Mile József, az Aquaticum Termál & Wellness Hotel séfje, Fábián András mesterszakács, Tóth Lajos mesterszakács, a Hajdúsági Gasztronómiai Klub alelnöke, Fehér Gábor mesterszakács és Puskás István mesterfelszolgáló, szakács megosztották velünk azt is, hogyan báloztak, karneváloztak Hajdú-Biharban 40 évvel ezelőtt.

Neves énekesek és táncdalénekesek

Megtudtuk, 1966-ban volt az első farsang Debrecenben, ami hagyományt teremtett az egész vármegyében, volt minden, ami a felhőtlen szórakozás elengedhetetlen kelléke: sokan jelmezt öltöttek, neves énekesek és táncdalénekesek fordultak meg a cívisvárosban. Mile József az asztalnál helyet foglaló szakmatársai között a legfiatalabb, neki a szóban forgó időszakról többnyire a versenyzés jut eszébe.

A farsangnak sokat köszönhetek, általa számtalan nagy séfet ismerhettem meg, akadtak olyanok, akik kimondottan azért jöttek Debrecenbe, hogy ötleteket gyűjtsenek (tőlünk), és természetesen mi pedig örültünk annak, hogy hozták a maguk kreativitását

– jegyezte meg.

Mile József, az Aquaticum Termál & Wellness Hotel séfje

Forrás: Molnár Péter

Kitértek arra is, hetente több bál is volt, a farsang mellett kedveltek voltak a szakács és pincérbálok, illetve a cukrászati kiállítás, amit rendszerint az Arabikában tartottak (híres volt az Aranybika torta és krém – ezek olyan ízletesek voltak, hogy a mesterszakácsok még most is érzik szájukban az ízét). Fábián András kihangsúlyozta, a nótaesteken olyan közismert énekesek léptek fel a cívisvárosban, mint Jákó Vera, Cserháti Zsuzsa, Kovács Kati, Madarász Kati és Gaál Gabi nótaénekesnő. – A főzés mellett sokat táncoltam is, kijelenthetem: fél Európát körbetáncoltam, ha pedig nem a lábammal jártam, akkor a fakanalat „szorítottam” – fogalmazott.

Fábián András mesterszakács is felidézte a régi idők farsangjait

Forrás: Molnár Péter

Így várták a vendégeket

Tóth Lajos megjegyezte, a farsangi időszak mindig több hétig tartott. A bálok egyik kötelező eleme volt a szalagos fánk, amit akkoriban még kézzel dagasztottak, legalább 20-25 percig dolgoztak a tésztán, hogy tökéletes legyen.

Amíg nem izzadtunk meg, addig a fánk sem készült el. Minden héten elkészítettük a finom süteményt, több tíz kilóból, és csak vidáman. A régi vágású pincér kollégáknak olyan hozzáállásuk volt a munkához és a vendégeknek, amilyennel ma már kevésszer találkozunk. Kézzel hajtogatták a szalvétát, az evőeszközöket úgy helyezték az asztalra, ahogyan azokat kell, a poharakat úgy törölték el, mintha teljesen újak lennének. Olyan nívóval és szeretettel várták a vendégeket, hogy élvezet volt nézni

– hangsúlyozta.

Tóth Lajos mesterszakács, a Hajdúsági Gasztronómiai Klub alelnöke

Forrás: Molnár Péter

A mesterszakácsok azt is kifejtették, hogy a vendégek 90 százalékát szinte ismerték, a farsangi bálok telt házzal zajlottak. Különleges ételek kaptak helyet az asztalon, nem azokat tálalták, amik az étlapon voltak, külön fogásokat készítette a közkedvelt és ismert eseményekre. Halételek, vadételek, kocsonya és a debreceni páros kolbász nem hiányozhatott az ünnepi asztalról.

Ha jól számolok, akkor a Gambrinus étteremmel 1967-ben csatlakoztunk a farsanghoz, tisztán emlékszem, jóformán mi hoztuk el a cívisvárosba a szárnyas ételeket és a tatárbifszteket: a vendégek imádták a töltött és a flambírozott pulykát

– mutatott rá Puskás István.