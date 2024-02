Véradás lesz fél kilenctől – mondta be éppen a rendezvény háziasszonya a mikrofonba, amikor megérkeztünk Hajdúböszörménybe, kevéssel az esemény megnyitója előtt. A fotós kollégával egymásra néztünk, hogy vajon a disznóra és a hagymás vérre gondoltak-e, de ez is csak az egész napos programok sokszínűségét mutatta a hagyományos főzőverseny mellett. Többek között termelői vásárral, kézműves foglalkozással, játszóházzal, néptánc bemutatóval és koncertekkel is várták az érdeklődőket.

Mi sül a fazékban?

A főzőversenyre jelentkező csapatok kapunyitás után meg is kezdték a munkálatokat, 9 órakor már minden edényben rotyogott vagy sült az étel. Míg vártunk a nap fő látványosságára, a disznóölésre, benéztük a fedők alá, mik készülnek. A főző brigádok kutatómunkánk alatt nemcsak ideiglenes konyháikat nyitották meg portálunknak, hanem a pálinkás üveget is, hogy megkínáljanak, de kizárólag az ételekre koncentráltunk.

A hagyománynak megfelelően orjalevest főzünk, tele zöldséggel. Megtöltöttük este a cukros-májas hurkát, a kolbászt, ezeket fogjuk kisütni, csinálunk hozzá párolt káposztát és tört burgonyát

– mondta el kérdésünkre Nagy Zsigmond, a Mézga család nevet viselő csapat csapatfőnöke. Azt is megtudtuk, hogy minden évben indulnak a versenyen, tavaly két kategóriában is elhoztak az aranyat: övék volt a legjobb cukros-májas hurka és a legjobb májas hurka. Érdeklődésünkre elmondta, idén azért indulnak a sima hurka helyett az orjalevessel, mert a kreatívigazgató, azaz a felesége, Nagy Zsigmondné Éva ezt javasolta.

Nagy Zsigmond és felesége 20 éve főznek együtt

Forrás: Molnár Péter

– 26 éve vagyunk házasok, 20 éve főzünk együtt. Otthon kezdtünk főzőcskézni a kertben barátoknak, ismerősöknek, aztán kedvet kaptunk, hogy akkor induljunk el slambucfőző versenyen, különböző városi rendezvényeken. Voltunk Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Újfehértón, és a debreceni Pulykanapokon is főztünk már – sorolta Nagy Zsigmond. A megmérettetéseken bizonyítottan remekel a páros.

Gyűjtjük a kupákat, már 20 van, minden versenyen érünk el helyezést

– tette hozzá Nagy Zsigmondné.

Mi a jó cukros-májas hurka titka?

A tavalyi díjnyertes Mézga család csapat szerint a megfelelő fűszerezés a lényeg. – Kevés kell a cukorból a hurkába, hogy érezzük is rajta, meg nem is – nyilvánította ki a szakvéleményt Nagy Zsigmond, aki tisztában van vele, hogy sokaknak furcsának tűnik ez az étel.

Debrecenben dolgozom, a kollégáim csak néztek rám, mikor először hallottak a cukros-májasról, hogy mi ez, egyáltalán nem ismerik. Pedig régi-régi böszörményi recept, még a nagyszüleink csinálták így, mi gyerekkorunk óta fogyasztjuk

– mondta a cukros-májas hurka elismert szakértője.

Vetélkedő csapatok

A BBQ Fun bódéjába egy különleges megoldás csábított minket, ahol a sütnivaló kolbászt feltekerték, mint egy csigát.

Székely László ötletgazda úgy gondolta, miért is kellene állandóan párban sütni a kolbászt, amikor lehet így is, ráadásul tárcsára feltekerve könnyebb forgatni.

– Az egyéb kategóriában nevezünk, de hurkát is tekerünk majd. Köretnek káposztasalátát készítünk, most előételnek sül már egy kis császárszalonna – sorolta a mai menüt.

Csigába tekert kolbásszal is találkoztunk a böszörményi disznótoron

Forrás: Molnár Péter

Az 1. helyezett nevű csapat nem bízta a véletlenre a rangsorolást. – 6 éve viseli ezt a nevet a csapat. Szarvaskolbászt fogunk sütni, amit tegnap este töltöttünk, ezzel nevezünk. Szoktunk indulni versenyeken, a legnagyobb siker a Zúza Fesztiválon elért második és harmadik helyezés volt – osztotta meg portálunkkal a reggelijét fogyasztó Imre. A csapatuk sajtófőnökeként bemutatkozó Pablo hozzátette, minden alkalommal nyernek.

A nap végén mindig sikereink vannak, befejezzük, amit elkezdünk, nem szoktunk semmit félbehagyni

– fejtette ki, majd megjegyezte, ő egyszer hatodikban megnyert egy futóversenyt, ezzel járul még hozzá a csapat elismeréseihez.

Kedvenc disznótoros ételeink

Az eseményen a helyi vezető politikusok is megjelentek, Kiss Attilától, Hajdúböszörmény polgármesterétől tudakoltuk, melyik a kedvenc disznótoros étele. – Nehéz kérdés, mindegyiket szeretem, de a legjobban talán a káposztást húst, ahogy így Böszörményben nevezik, toroskáposztaként ismerik sokan. Ez a kedvencem, de az orjalevest se adnám oda semmiért – jelentette ki. A cukros-májas hurkához való kapcsolatáról is beszélt, felnőtt fejjel hallott először az ételről. Kiss Attila tapasztalata szerint sokan azt gondolják, hogy édes, mint a habcsók, de szerinte korántsem bizarr, enyhe cukros íze van.

Kiss Attila polgármester az esemény megnyitóján

Forrás: Molnár Péter

A disznótorban az a kedvenc részem, amikor asztalhoz ülünk. Szeretem a disznóból készült ételeket, aki ma ide kijön, mindent meg is kóstolhat. 20 körül van a nevezett csapatok száma, munkájukat profi szakácsok fogják értékelni. A háttérben több mint 50 féle pálinka zsűrizése is zajlik, szakmai stáb bírálja el, melyik a legfinomabb

– tájékoztatott a polgármester.

–A hagymás vér és a frissen sült tepertő a kedvenc disznótoros ételem – ezt már Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának elnöke osztotta meg portálunkkal. Számára a disznótor a tél része, a leghidegebb évszakban szinte hetente részt vesz egy vágáson.

Örülök, amikor a hagyományokat látom, mint a szalmával perzselést, és amikor a disznótor nemcsak arról szól, hogy eszünk, hanem a közösségről. Hagyomány volt, hogy a szomszédokkal meghívtuk egymást disznót vágni, igazi közösségépítő jellege volt, bízom benne, hogy ez nem vész el

– fogalmazta meg Pajna Zoltán.

Pajna Zoltán a disznótorok közösségépítő erejét méltatta

Forrás: Molnár Péter

A böllér nagyon jól szúr

Rövidebb nyomozómunkát követően rábukkantunk a böllér kilétére, aki még a vágás előtt avatott be minket a folyamatba.

Elektromos kábítást fogunk alkalmazni, hogy ne kelljen birkózni a disznóval, mint régen. A kábítás után következik a szúrás, majd a szalmával perzselés, amit gázzal folytatunk a gyorsabb haladás érdekében

– vázolta fel Pásztor András, aki a tanuló éveket is beleszámítva 34 éve foglalkozik disznóöléssel. Mint megtudtuk, pályafutása alatt a legnagyobb küzdelmet egy 450 kilós kocával folyatta, amihez végül vadászt kellett hívni, hogy lője homlokon (mármint a malacot, nem a böllért). A munkálatok hosszáról azt mondta, változó, mennyi időre van szükség. – Attól függ, ki mennyire felkészült. Ha adottak a feltételek és a hentes is iparkodik, akkor 3 óra hossza alatt széjjel lehet szedni egy sertést – mondta Pásztor András. Hozzátette, a Hajdúsági Disznótorban Török Gábor segít a munkáját, akivel ma a szétbontás után beládázzák a disznót és beviszik a vágóhídra, hogy később dolgozzák fel

Ebből ma nem lesz étel, itt már mindenki főz

– magyarázta a böllér. Számára a szakmában a legnagyobb kihívást a hideg idő és a hajlongás jelenti, mint mondta, nem tesz jót az ízületeknek, hogy a földön lévő állaton dolgoznak, a legszebb része pedig az, amikor az asztalon vannak a kész ételek és látszik, hogy ízlik azoknak, akik fogyasztják.