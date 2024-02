Az esemény megnyitóján Rácz Anikó polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve, hogy a határon túlról is érkeztek csapatok, nem csak Székelykeresztúrról és Nagyszalontáról, de még Kalotaszegről is. A megyei települések közül egyebek mellett Tépe, Esztár, Konyár, Földes képviseltették magukat, csapataikon túl megjelentek még civil egyesületek is, akik szintén gazdagították a téli vásárt.