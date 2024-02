Szombaton egész délutános programkavalkáddal búcsúztatta a telet Balmazújváros. A sűrű délutánt 14 órától a kézműves játszóház nyitotta, ahol busómaszkokat készíthettek a gyerekek. Ezt követően a Kadarcs Hagyományőrző Egyesület interaktív műsora következett. Az előadott darab Konc király és Cibere vajda története volt, jó hangulatban és énekszó közepette dolgozták fel azt az ott lévő gyerekekkel.

Az előadás közben, vagy végére már azok is megérkeztek, akik későn keltek ma, az összegyűlt tömeg négy óra felé már izgatottan várta a maskarádés felvonulást.

Kereplőkkel, és más zajt keltő eszközökkel felfegyverkezve, valamint jelmezt öltve gyűltek már az emberek. Itt persze vissza-vissza köszöntek a kora délután készített, félelmetes maszkok is. A programban résztvevő egyesületeken és néptáncegyüttesen kívül érdeklődők is szép számmal érkeztek, sok családot láthattunk a gyermekek számára is izgalmas, aktív kikapcsolódást ígérő programon. Az ünneplő tömeg végül kicsivel fél 4 után indult el a művelődési központtól, és a Dózsa György, a Bocskai, valamint a Szoboszlói utat is végigjárva, végül visszatért a művelődési központ előtti térre. Ekkora természetesen a máglya, valamint az „égetnivaló” kiszebábu is a helyére került.