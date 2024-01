Bár a parkolás kérdésköre a debreceniek egy részének időről időre feladja a leckét, minden bizonnyal sokaknak lesz segítség a Sas utcai mélygarázs. Aki a környéken jár, láthatja, hogy a beruházás már-már a végéhez közeledik: formát öltött a mélygarázs épülete, valamint a felszíni rész is megszépült. A gyalogos forgalom is visszatért a régi, jól megszokott kerékvágásba, ahogyan a tér egészét újranyitották a közlekedők előtt. Méltó környezetbe került a népszerű Mackós-kút is.