Debrecenben havonta mintegy 9200-an vásárolnak mobiltelefonjukkal parkolójegyet. Sokak figyelmét elkerüli, hogy ilyenkor a parkolási díjon felül, telefonszolgáltatótól függően 50 és 115 forint közötti kényelmi díjat is megfizetnek. Az új QR-kódos szolgáltatás használatával napijegy vásárlása esetén ezt a kényelmi díjat tudják majd megspórolni az autósok – hangzott el a csütörtöki sajtótájékoztatón.

Egyszerűbb nem is lehetne

Az új szolgáltatás működését Terdik Edina, a DV Parking Kft. ügyfélszolgálatának vezetője szemléltette.

Az új szolgáltatás használatához a teendő mindössze annyi, hogy az autósok a telefonjuk kamerája vagy más QR-kód-olvasó applikáció segítségével beolvassák a jegykiadó automatán található QR-kódot, ezt követően már rögzíthetik is a rendszerben a parkoló autó rendszámát. Az adott zónára vásárolt napijeggyel pedig zónán belül bárhol, bármikor parkolhatnak.

Csak be kell olvasni a QR-kódot, majd rögzíteni a rendszámot

Forrás: Molnár Péter

Egy fontos határidőre is felhívták a figyelmet

Az elektromos gépjárművek ingyenes parkolása kapcsán a Nyikos István ügyvezető emlékeztetett, a lehetőség továbbra is biztosított a debreceni állandó lakhellyel rendelkező e-autósok számára, azonban minden évben újra be kell regisztrálni ezen gépjárműveket.

Ha januárban már díjmentesen szeretnének parkolni, úgy december 31-ig van lehetőségük regisztrálni, a https://dvparking.hu/ weboldalon keresztül – emelte ki.

Nyikos István és Terdik Edina számoltak be az újdonságokról

Forrás: Molnár Péter

Az ügyvezető a városi parkolás fejlesztése kapcsán elmondta, a DV Parking Kft. 2023-ban is arra törekedett, hogy olyan szolgáltatásokat vezessenek be, amelyek a papírmentességet és az elektronikus ügyintézést helyezik előtérbe, idén applikációt is fejlesztettek elektromos autók töltési díjának kifizetésére. Érdekességként azt is megjegyezte, a 2024-es éves parkolóbérleteket a mai napig mintegy 1250 autós váltotta meg és ennek negyede már elektronikus úton történt.