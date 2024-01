Már többször írtunk portálunkon a hajdúsámsoni Sáfián Lászlóról, a hétgenerációs hajdúsági juhászról és családjáról; a férfi mindig is büszkén vállalta, hogy nem egyedül végzi munkáját, hanem feleségével, Ibolyával, kinek állatok iránti szeretete szintén a génjeiben van, hiszen többgenerációs gulyáscsaládból származik.

Sáfián Lászlóné – az országban elsőként, spanyol mintára „Nők a pásztorságban” elnevezéssel szervezett csoportot a közösségi médián keresztül még 2021-ben. Az országosan is ismert közösségnek ma már több mint 40 tagja van.

– A férjem filozófiája: ha együtt dolgozunk, együtt is szórakozunk. Ennek szellemében mi minden rendezvényre a családdal közösen megyünk. Ezeken az alkalmakon tűnt fel, hogy a pásztorférjek mellől sokszor hiányoznak az asszonyok – ismertette kezdeményezésének előzményét Sáfián Lászlóné. A család barátja, dr. Molnár Zsolt ökológiai kutató is arra biztatta a pásztorfeleséget, hogy alapítsa meg a társaságot, ismertesse meg a hétköznapi emberrel a pásztorokfeleségeket, hiszen fontos szerepet töltenek be a pásztorvilágban a nők.

Sáfián Lászlóné

Forrás: Sáfián Lászlóné-archív

Nem elég csak egy pásztor feleségének lenni

A közösség létrehozásával a célom egyrészt az volt, hogy mi, nők, a tapasztalatainkon keresztül segítsük egymást, hiszen ez az életünk, s büszkék vagyunk rá, hogy ezt az életformát választottuk. Másrészről pedig sokkal többrétű feladataink vannak, mint a férfiaknak: ránk hárul például a gyermeknevelés, a háztartás, az adminisztráció vezetése

– sorolta Ibolya. Elmondta, folyamatosan nő a csoport létszáma, s külön öröm számára, hogy fiatal pásztorfeleségek is csatlakoztak.

A tagság első körben a saját ismeretségi köréből alakult, majd az új tagok is hívták ismerőseiket. A csatlakozáshoz azonban bizonyos feltételeknek is meg kell felelni. Csakis olyan nő léphet be, aki nem csak egy pásztor felesége, hanem tevékenyen is részt vesz a pásztormunkában. – Ha kell, kimegy legeltetni, ellátja otthon az állatokat, neveli a bárányokat, szénázik, traktort vezet, bálázik. Vannak olyan tagjaink, akik szarvasmarhákkal vagy bivalyokkal foglalkoznak – sorolta.

Nemzetközi csapattal Olaszfaluban

Forrás: Sáfián Lászlóné-archív

Női pásztorfallal is bővülhet a hortobágyi múzeum

A csoport az interneten keresztül aktuális témákról beszélget, kérdéseket tesznek fel egymásnak, illetve képeket osztanak meg a mindennapjaikról. Tervben van az első találkozó megszervezése is, a helyszín természetesen Hajdúsámson lenne.

– Rengeteget köszönhetünk dr. Molnár Zsoltnak. Az ő vezetésével, három pásztorral – köztük a férjemmel – épp a hortobágyi Pásztormúzeum felújításán dolgozik.

Az ő ötlete volt, s meg is valósítják, hogy a kiállítótérben legyen egy Pásztor- és egy Női pásztorfal. Nagy megtiszteltetés, és egyben feladat is ez számunkra, hiszen a csoportunk valamennyi tagja rajta lesz

– osztotta meg Sáfián Lászlóné.

Spanyolországban iskolát is alapítottak

A hajdúsámsoni feleség az elmúlt években több hazai és nemzetközi rendezvényen is bemutatta kezdeményezését. 2022-ben Olaszfaluban (Veszprém vármegye) rendeztek országos pásztortalálkozót, tavaly pedig egy nemzetközi rendezvényen tartott előadást. Utóbbin volt lehetősége személyesen találkozni a számára példaként szolgáló spanyol pásztorfeleségekkel.

Ők egyesületként működnek az országukban, pásztor iskolákat létesítettek, mely szintén példaértékű lehet számunkra. Egy teljes napot töltöttek el nálunk, Hajdúsámsonban. Felejthetetlen élmény volt mindenkinek és rengeteg tapasztalatot szereztünk. A közös munkát folytatjuk, ugyanis meghívást kaptunk Spanyolországba, illetve néhányuk belépett a mi csoportunkba

– mondta Ibolya. A Nők a pásztorságban csoportot bemutatta még Észak-Romániában a Kárpát Egyezmény résztvevőinek, valamint a gyöngyösi Nemzetközi Agro Ökológiai Konferencián is.

2021-ben a megye Arany Sándor-díját vehette át Sáfián László (középen)

Forrás: Napló-archív

– Sokszor csak jó kimenni a legelőnkre, Lacival legeltetni, kiszellőztetni a fejemet, egy jót beszélgetni és gyönyörködni az állatokban. A lelkemnek ez megnyugtatás. Mi, pásztorok, sokkal nagyobb tisztelettel és szeretettel vagyunk mások felé, mint a mai világban élő emberek. Nálunk nincs irigység, önzés. A tiszta, önzetlen szeretet, ami mássá tesz minket. A Nők a pásztorságban közösséget szívvel, lélekkel csinálom, szeretettel, hogy összehozzam a pásztornőket és felhívjam a figyelmet arra, hogy ennek az életnek nemcsak nehézsége, hanem nagy szépsége, lelki békéje, nyugalma, szeretete van – fogalmazott Sáfián Lászlóné.