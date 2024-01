Január elsejétől kötelező az üzleteknek visszaváltani a – tejtermékek kivételével – 0,1-3 liter űrtartalmú italok műanyag-, fém vagy üvegből készült csomagolását. Az októberben kiadott kormányrendelet szerint a nem újrahasználható termékek után darabonként 50 forintot, az újratölthetőek után a gyártó által meghatározott összeget kell majd fizetni – először a vásárlónak, amikor megveszi a terméket, majd a visszaváltóhelynek, amikor visszaváltja a csomagolást.

A termékek ára tehát tartalmazni fogja a visszaváltás díját, a csomagoláson ezt egy „Vegyél vissza!” feliratú logó jelzi, csak ezeket lehet majd visszaváltani. A jelenleg forgalomban lévő árukon ezt még nem találjuk meg, fokozatosan fog megtörténni az átállás a következő fél évben, a gyártók június 30-ig kaptak határidőt, hogy elhelyezzék ezeket a címkéket.

Ezzel a logóval látják majd el a palackokat (a logó a Magyar Közlöny 2023. évi 141. számából)

Forrás: Magyar Közlöny

Környezetbarát, de nagy helyigényű

A legalább 400 négyzetméter alapterületű, élelmiszert árusító üzleteknek jogszabályi kötelezettsége visszaváltó automata kihelyezése. Ennek láthatóan igyekeztek is megfelelni az áruházláncok, még ha nem is visszaváltható a mostani kínálat a polcokon. – Az automaták működnek, de még nincs mit beledobni – összegezte a helyzetet az egyik kereskedés dolgozója, amikor a napokban megpróbáltuk visszaváltani a tavalyi Mikulás-buliból megmaradt üdítős palackot.

Felhasználói oldalról több generációt is megszólaltattunk, ők hogyan vélekednek a kezdeményezésről.

Számunkra abszolút fontos a környezetvédelem, szerencsére a lakótelepen is van szelektív hulladékgyűjtő, amit azóta használunk, hogy hét éve odaköltöztünk. Mindenképpen jó elgondolásnak tartjuk a visszaváltást

– mondta Mészáros Anita. Fia, az általános iskolás Masits Márton hozzátette, a suliban külön foglalkozást tartottak róla, hogy milyen fontos a környezetszennyezés megakadályozása és ennek kapcsán felhívták a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára is.

Mészáros Anita és fia, Masits Márton jó ötletnek tartják a visszaváltást

Forrás: Czinege Melinda

Sari Miháy és felesége szintén úgy látja, a visszaváltás nagyon jó ötlet. – Most is szelektíven gyűjtjük a szemetet, így majd kapunk érte pénzt is. Bízunk benne, hogy idővel szépen beindul – mondták.

A műanyag ásványvizes flakonokkal a kezükben sétáló Szladek testvérek elárulták, ők nem gyűjtik ugyan külön a szemetet, de arra nagyon figyelnek, hogy soha ne szemeteljenek. – Hallottuk, hogy a palackokat sértetlenül kell majd visszavinni, ez egy elég nagy probléma. Sok hely kell a tároláshoz, ez többeknek okozhat nehézséget – fogalmazták meg.

Forrás: Czinege Melinda

A leadott flakonokat valóban nem szabad majd összenyomni, ezt az információt az automatákat üzemeltető MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. honlapján hangsúlyozzák, ahol a többi, fogyasztókat érintőket kérdésre is megtaláljuk a választ.

Január elsejére országszerte kétezer italosbodoz-visszaváltó automatát helyezett ki a Mohu Zrt., a kötelező visszaváltási rendszer 2024. július 1-jei indulására pedig 5-6 ezer ilyen gép, illetve a kisebb településeken kézi visszaváltó pont áll majd a vásárlók rendelkezésére.