Egy liter olaj akár 1 millió liter vizet is képes beszennyezni, emiatt is nagyon fontos összegyűjteni a használt háztartási olajakat – hangsúlyozta Balázs Ákos környezetvédelmi ügyekért is felelős alpolgármester a debreceni Mikszáth Kálmán utca 63. szám előtti szelektív szigetnél kialakított gyűjtőhely szombati bemutatásán. Mint elmondta, más települések eddigi tapasztalatai alapján arra számítanak, hogy Debrecenben évente mintegy 200 tonna háztartási sütő kókusz- vagy pálmaolaj gyűlik össze ennek a módszernek a segítségével. Ez azt jelenti, hogy évi 1 kilogrammot adnak le fejenként a város lakói, de a cél az, hogy ennél nagyobb mennyiség gyűljön össze így módon. Motorolaj ezeken a helyeken nem adható le.

Tölcsért is adnak

Az alpolgármester tájékoztatott arról is, hogy a használt háztartási olajakat otthon zárt flakonba kell tölteni, és úgy betenni az utcákon kihelyezett gyűjtőedényekbe. A töltést segítendő, a lakosoknak első körben 10 ezer darab tölcsért tudnak díjmentesen rendelkezésre bocsátani. Ennek mikéntjéről, valamint a kihelyezett 40 gyűjtőedény hollétéről a Future of Debrecen internetes oldalán is tudnak tájékozódni az érdeklődők. A debreceni önkormányzat képviselő-testülete a februári közgyűlésén határozott a lakossági használt sütőolaj mint háztartási hulladék gyűjtéséről, Balázs Ákos alpolgármester javaslatára.