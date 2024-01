Debrecen sem marad el Hajdúszoboszló mögött vízminőségben

A 65 Celsius-fokos debreceni gyógyvíz alkáli-kloridos, hidrogénkarbonátos, jódos, brómos, nátriumkloridos hévíz, amely számottevő kalciumot, magnéziumot, metabórsavat és metakovasavat is tartalmaz. Értékes szerves és szervetlen anyagokban gazdag gyógyvíz, különösen alkalmas egyes mozgásszervi betegségek kezelésére.

A debreceni gyógyvíz ásványianyag-tartalma és hatásmechanizmusa nagyjából olyan, mint a hajdúszoboszlóié, alkáli-kloridos, nátrium-hidrogénkarbonátos, plusz jelentős metabórsav tartalommal bír, teljes oldott ásványianyag-tartalma literenként 6134 mg

– tudtuk meg a főorvostól.

Hajdú-Bihar meglepetése Hajdúnánás: itt a legnagyobb a gyógyvíz ásványianyag-tartalma

Hajdúnánáson kifejezetten fürdőt akartak létesíteni, amikor felmerült, hogy termálkutat fúrnak, ami meg is történt aztán 1958-ban. Jól tették, ugyanis 1989-ben a gyógyvíz minősítést is megkapta a feltörő víz. A város a nagy múltra tekintő fürdővárosok közé tartozik, a vidék pedig az ország leggazdagabb termálvizes területeinek része. Percenként 2000 liter 70 Celsius-fokos víz tör fel azóta is a csöveken keresztül. Bróm és jód tekintetében kiemelkedő a gyógyvíz, a legmagasabb hazai értékek közé tartozik. Alkalmas mozgásszervi megbetegedések kezelésére és megelőzésére, egyes bőrgyógyászati és nőgyógyászati problémák esetén, valamint műtéti, baleseti utókezelésekre is javasolható.

A fenti három település mellett gyógyászati és reumatológiai szakrendelés is üzemel Hajdúböszörményben, Püspökladányban és Berettyóújfaluban. A vármegyei gyógyvizek fő profilja a reumatológiai betegségek, ízületi kopásos és gerincbetegségek, emellett bőrgyógyászati elváltozások, pikkelysömör, ekcéma, allergia, és nőgyógyászati problémák gyógyítása és utókezelése.