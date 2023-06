A teljes térségre jó hatással van

Az ünnepségen Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere köszöntötte elsőként a megjelenteket. Úgy fogalmazott: a beruházás egy megvalósult álom. Köszöntőjében felidézte a beruházás mögötti megjelenő támogatásokat, és hangsúlyozta, a fejlesztés nem jöhetett volna létre a szövetségesek és az összefogás nélkül. Kiemelte: a Bihari Termálliget Strand és Termálfürdő fejlesztése az egész bihari térségre pozitív hatást gyakorol.

Szeretnénk, hogy az ide látogató turisták elmennének sok más mellett Bakonszegre a Bessenyei emlékházba, vagy meglátogatnák a zsákai Rhédey kastélyt, a nagykereki Bocskai várat

– példázta a polgármester a bihari térségben rejlő turisztikai lehetőséget.

A bihari térségnek a turizmusban van az ereje, erre Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője is rámutatott, hozzátéve, ezen a területen szükséges fejlesztéseket elvégezni. Hangsúlyozta, mindez a megtartóerő miatt is fontos, a legfontosabb célkitűzés ugyanis, hogy a vidéki települések népessége ne csökkenjen tovább, helyette inkább gyarapodjon.

Az országgyűlési képviselő arról is beszélt, hogy a remények szerint még nem ért véget a berettyóújfalui strandot érintő fejlesztés, hiszen a jövőben szeretnének egy szállodát is építeni az új strandi épület mögötti területen, mely amellett, hogy a kezelésekre érkezőknek szálláshelyet biztosíthatna, további turisztikai jelentőséggel is bírna.

– Budapesten kívül 64 ezer 801 fő a hajdú-bihar vármegyei fürdőknek a befogadóképessége, ezzel elsők vagyunk az országban – ismertette Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat elnöke, aki hozzátette, 2018-as adatok szerint több, mint 3 és fél millió embert vette igénybe a fürdőszolgáltatásokat, csak a fürdő árbevétele, több mint 13 milliárd forint volt. A vármegyei elnök kiemelte, hogy a fejlesztések révén a fenntarthatóság is jelentőséget kaphat, példaként hozta, hogy Berettyóújfalu estében a gyógyvíz nem csak élményként szolgál, hanem alapját képezi a geotermikus fűtési rendszernek is.

Vidéknek fel kell zárkózni!

Az ünnepségen Lázár János építési és közlekedési miniszter mondott beszédet. Kiemelte: a fővároshoz képest a magyar vidék elmaradott, ez ellen dolgozva a kormány szövetséget ajánl a 2022/26-os kormányzati ciklusban a vidék fejlesztéséért. – Szövetséget ajánl a fölzárkózás, a gazdasági fejlődés és az életminőség javításának tekintetében.

Ha megkérdezik tőlem, hogy milyen ország lesz 10 év múlva hazánk, hol van tartalék ebben az országban, hová lehet még nyúlni, hol van munkaerő, hol van gazdasági növekedési lehetőség, akkor biztosan állíthatom: az ország keleti határa mentén

– hangsúlyozta.

Gratulált a szűkös időkben is megvalósult berettyóújfalui beruházáshoz, és hozzátette, amellett, hogy segíti a térség felzárkózását, támogatja a fiatalokat és a gyógyulni vágyókat egyaránt. – Ebben az épületben minden általános iskolás korú helyi gyermek térítésmentesen megtanulhat úszni, ezt a város biztosítja szolgáltatásképpen. De kiszolgálja az épület a gyógyulni vágyókat is, hiszen terápiás jelleggel a helyi kórház bizonyos szolgáltatásai átköltöznek ide – sorolta.

Új életpálya a településeknek

Az építési és közlekedési miniszter beszélt Debrecen fejlődéséről is, mely a keleti országrész egészét érinti. Úgy fogalmazott: Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc háromszögében egy új ipari gazdasági övezet jön létre, mely az autóipar segítségével nagy mértékben járul majd hozzá a magyar GDP növekedéséhez. – Mindez egy teljesen új életpályára állítja a környékbeli településeket, Debrecent is, mely egy közepes méretű magyar városból egy európai nagyvárossá válhat. Ez pedig a fölzárkózás, előrelépés és egy újfajta életminőség lehetőségét fogja biztosítani az itt élők számára. Nyilván a megteremtett minőségi és jól fizető munkahelyek segítségével, de a munkahelyekből befolyó adóbevétel közreműködésével a települések fejlesztése útján is segíti majd az itt élőket első sorban abban, hogy itt maradjanak – szögezte le.

Jelentős útfejlesztések

Kitért arra is, hogy 350 milliárd forintnyi útfejújítást hajtottak végre vármegyénkben az elmúlt években. Mint mondta, ennek ellenére Hajdú-Bihar 1780 kilométernyi állami útjának mindössze 25 százaléka felel meg a 21. századi elvárásoknak, így a jövőben is van még tennivaló. Elmondta, hogy kezdeményezték az M4-es autóút folytatását, és kifejtette, hogy a magyar kormány konkrét célkitűzése Budapest-Szolnok-Debrecen összekötése a 4-es négysávosításával, az M4-es megépítésével. Saját presztízsprojektjeként emlegette a 47-es út négysávosítását Békéscsaba és Berettyóújfalu között, az elképzelés előkészítése már megkezdődött. Berettyóújfalut érintően beszélt a várost nyugatről elkerülő 13 kilométer hosszú út megvalósításáról, mely mintegy 50 milliárd forintos beruházást jelent, szólt a 42-es út a 35-ös és az M4-es csomópontba történő bekötéséről, mely terv előkészítése szintén folyamatban van, továbbá említést tett a térséget érintő vasúti fejlesztésekről is.

A Bihari Termálliget Strand és Termálfürdő épületét végül Majláth József lelkipásztor áldotta meg. A strand péntektől várja a látogatókat.

A beruházás a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., mint Irányító hatóság és a BMSK (Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.) projekt lebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenységével. A forrásból mintegy 255 millió forintot a helyi önkormányzat, továbbá több mint 352 millió forintot a ROHU pályázat biztosított. A Bihar Termálliget 13 új munkavállaló felvételét teszi lehetővé a június 2-i nyitást követően, a gyógyászati szárny megnyitása pedig további 29 főnek jelent új, biztos munkahelyet. Ez összesen 42 család megélhetéséhez járul hozzá közvetlenül. A beruházás részeként átadott létesítmény üzemeltetését az önkormányzat tulajdonában álló Herpály Vagyonkezelő Kft. látja el.

BBI