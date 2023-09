Előrevetítette, tervben vannak további fejlesztések is a létesítmény kapcsán, habár a Püspökladányban folyamatban lévő egyéb fejlesztések némileg korlátozzák az erőforrásokat. Elmondta, napirenden van egy újabb kút fúrása a gyógyfürdő területén, emellett a strandfürdőt is fejlesztenék, azonban a város beruházása mellett szükség lesz pályázati forrásokra is a megvalósuláshoz.