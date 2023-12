A karácsonyi időszak végeztével, ahogy az ilyenkor lenni szokott, elkezdődött az adventi vásár bódéinak bontása és elszállítása a debreceni belvárosban. Fotóriporterünk is megörökítette a munkálatokat szerdán, képein a faházak szétszerelése mellett többek között az is látszik, hogy a Dósa nádor téri kisvasút sínjeit is felszedték a szökőkút mellől.