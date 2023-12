A kis idő alatt szinte átvághatatlanná sűrűsödött tömegben ott volt a Haon is, már amennyire hozzáfért a kereskedők legnagyobb örömére tömegekkel sáncolt kuckókhoz, merthogy – mint elmondták – advent első vasárnapját kivéve nagyon gyenge forgalmat könyveltek idén.

Utánajártunk, hogyan alakultak az árak, mi az, amit az okosan gazdálkodóknak is kár lenne otthagyniuk, és mi az, amit barátok közt is aranyárban nyújtanak át a pult túloldaláról.

Ha ön sokallja a Nagypiacon a karácsonyi asztalra a ponty kilóját hatezer forintért, semmiképp ne tervezze, hogy helyette gumicukor delfint vesz, ennek kilója ugyanis 10 ezer forint között mozog az ünnepi forgatagban. Az egyszeri nézelődőnek szemet szúrhat az is, hogy mi kerülhet 16 ezer forintba egy adventi koszorún, és a portékák széles felhozatalában honnan lehet annyi türelmet szerezni, amivel akár háromnegyed órát is képesek vagyunk várakozni a jégkorcsolyapálya előtt. Ez utóbbiról egy hajdúszoboszlói pár beszélt, de ne higgyük, hogy az advent jótékony szele nem éri el a vásárlátogatók tűrésküszöbét: ők is, ahogy a parkolóhelyre hosszasan vadászók, gyorsan átlépték a türelmetlenség csapdáját, és arra fordultak, amerre az örömforrást sejtik. Elsőként nevezetesen a forralt bor felé – tudtuk meg az illatos üstök mögül elégedetten nyilatkozó árustól. Két decit ebből a forró punccsal egy árban, nyolcszáz forintért ihatunk, aki pedig egyből magasabb sebességbe kapcsolna a hatékony ünnepvárás végett, 1600 forintot kell fizetnie egy négycentes stampóért.

Forrás: Czinege Melinda

Régi ízek, új szokások

Aki olcsón enne, ne menjen az adventi vásár felé. Aki viszont megfizethető áron szeretne falatozni, vagy egyenesen előkarácsonyi lakomára vágyik, december 23-ig nem marad éhesen Debrecen főterén. A gazdag feltéttel – hogy stílusosak maradjunk – megáldott kenyérlángos 1800 forint, az adventi burger háromezer, de van sült hurka is kétezerért, 20 dekagramm töltött káposzta pedig 2 ezer 500 forintért.

Forrás: Czinege Melinda

Új jelenségként nyugtáztuk, hogy a gyerekeknek ma már karácsony előtt egy héttel is természetes lazasággal vesznek játékot a szüleik, Kelemen-Bernáth Tímea például leporellóval, Kovácsék fakarddal ajándékozták meg a kisfiukat. Mindez hétszáz és háromezer forintos kiadást jelentett nekik, sőt, ha apa közben valódi bőrövre vágyna, alig kellene többet fizetnie, mint a kétezer forintos kürtőskalácsért.