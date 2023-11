A 11. alkalommal megrendezett versenynek a Vármegyeháza történelmi Árpád-terme adott otthont. Az Európai Unióval és annak intézményeivel kapcsolatos vetélkedőre 4 fős középiskolai csapatok jelentkezhettek.

A megmérettetés nem volt tét nélküli, hiszen a regionális döntők első, második, illetve harmadik helyezettjei budapesti osztálykirándulást nyerhettek, ráadásul az első helyezett egy külföldi utazással is gazdagabb lett. A vármegyei önkormányzat Europe Direct irodája által szervezett regionális döntőn idén is 10 csapat – ebből 6 debreceni – mérkőzött meg egymással, a diákok feladatait a háromtagú zsűri értékelte. A szervezők a korábbi években jellemzően nagyobb hangsúlyt fektettek a lexikális tudásra, most viszont egy sokkal inkább készségközpontú feladatsorral készültek, melyet a szakközépiskolák diákjai is pozitívan fogadtak. Tuska-Mátrai Melindától, a verseny szervezőjétől megtudtuk: a biztos háttértudás megléte mellett is számos kihívást kellett leküzdeniük a csapatoknak. A tanulóknak olyan változatos, intenzív csapatmunkát igénylő feladatokat kellett megoldaniuk, mint például cikkek megírása és egy újság elkészítése, majd annak prezentálása.