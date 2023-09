Öt éves lett a Debreceni Tankerületi Tanács, ebből az alkalomból, továbbá a 2022/23-as tanév értékelése és a következő időszak terveinek ismertetése céljából ült egy asztalhoz szeptember 6-án, szerdán a Tankerületi Tanács az Új Városházán, Debrecenben.

Az ülésen Vántus András Istvánné szakmai vezető ismertette az elmúlt, illetve a jövő év tudnivalóit. Elmondta, az előző esztendőben meghatározott feladatai voltak a Debreceni Tankerületi Központnak, ilyen volt a törvényességi ellenőrzés mellett a megkezdett inkluzív nevelés-oktatás – intézményközi munkaközösség létrehozása, a küzdősport, valamint a digitális alkotóműhely használatának kiterjesztése, a honvédelmi nevelés, a „Cívis Álom” interaktív középiskolai vetélkedő megrendezése, és a tankerületi komplex tanulmányi verseny megszervezése általános iskola és középiskola vonatkozásában. Ez utóbbi új kezdeményezésként volt jelen, éppúgy, mint a mesterprogramok bemutatása.

Ismertette, hogy a Debreceni Tankerületi Központ 41 intézményt tart fenn 94 feladatellátási helyen. Hozzátette, ez az arány a most elkezdődő tanévben változik, hiszen van olyan intézmény, mely az egyház, és van, amely a Debreceni Szakképzési Centrum fenntartásába került.

Fegyelmezett gazdálkodással működtek

Az előző tanévben 21 ezer tanulót regisztráltak, az alkalmazottak létszáma pedig 2 ezer 786 volt, az iskolákban folyó munkát 71 kormánytisztviselő segítette.

A szakmai vezető kiemelte, hogy az augusztus elsejei állapot szerint jelentős számban vannak jelen az utánpótlást biztosító gyakornokok. Mint mondta, a szakos ellátottság 100 százalékos volt tavaly is, ezt a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programja, az áttanítás az intézmények között, a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatása, illetve az óraadók megbízása is segítette.

– Stabil költségvetéssel, fegyelmezett gazdálkodással jogszerű működés volt a kitűzött cél, és kijelenthetjük, hogy ezt megtettük. Debreceni Tankerületi Központnak 18,9 milliárd forint volt a 2022. évi költségvetése – jelentette ki Vántus András Istvánné, hozzátéve, ezt 686 millió forintot meghaladó támogatási összeg egészítette ki, továbbá segítette a mindennapi működést a helyiségbérbeadásából származó 148 millió forint, illetve a szállásbérbeadásból bejött 32 millió forint.

A szakmai vezető beszélt a most folyamatban lévő fejlesztésekről is. Elmondta, hogy felújítják a villamoshálózatot a Nyíradonyi járásban, a beruházás érinti Álmosdot, Bagamért, Aradványpusztát és Újlétát.

Egy másik nagy projekt az okos tantermek kialakítása, ez négy intézményt érint Álmosd, Bagamér, Nyírábrány és Újléta településeken. Előkészítés alatt állnak még azok a pályázatok, melyek sajátos nevelési igényű, tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek fejlesztését támogatják.

Sikerrel zajlottak a programok

Az ülésen szó esett arról, hogy az elmúlt tanévben a debreceni Benedek Elek Általános Iskola is csatlakozott az inkluzív nevelést biztosító intézmények sorába. Mint ahogy elhangzott, a sajátos nevelési igényű gyermekek közösségben való nevelését biztosító inkluzív oktatás mellett nagy hangsúlyt kapott a tankerületi intézményekben a sport, az úszás, a küzdősportok és a honvédelem témája is. Vántus András Istvánné elmondta, hogy a tehetséggondozó programban 205 gyerek vehetett részt. Néhány sikeres rendezvényről is említést tett, így kifejtette, hogy a hagyományok mentén megtartották a pályaválasztást segítő Suliválasztó SuliFórumot, elindult a Digitális Alkotóműhely a debreceni Karácsony Sándor Általános Iskolában, és nagy sikerrel zajlottak az interaktív és a tanulmányi vetélkedők is.

Az eredményeket tekintve tudatta, a Debreceni és a Nyíradonyi járásban összességében 23 százalék a kitűnők aránya és 0,7 az évismétlőké.

Ha a középiskolák vonatkozásában vizsgáljuk meg, akkor 10 százaléka a diákoknak kitűnő tanulmányi eredményt ért el, és 0,08 százalék volt az évismétlőké. Célunk az, hogy ez nulla legyen

– szögezte le a szakmai vezető. Hozzáfűzte, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya csökkenő tendenciát mutat.

Jelentős eredmények

Az érettségin résztvevő diákok is jó eredménnyel zártak, a vizsgák átlageredménye 4,1 volt. A szakmai vezető ismertette, hogy a múlt tanév folyamán több diák ért el szép eredményt városi, régiós, országos és nemzetközi versenyeken, sport és művészeti megmérettetéseken, diákolimpiákon.

Óriási eredményként említette, hogy az alapfokú intézményekben 93 diák szerezte meg a középfokú nyelvvizsgát, két tanuló pedig komplex felsőfokú nyelvvizsgát tett. A középiskolások közül 1740 diáknak van legalább egy komplex középfokú nyelvvizsgája, felsőfokú vizsgát pedig 441 tanuló tett.

Vántus András Istvánné azt is elmondta, hogy a tankerületi intézmények közül több bekapcsolódott a vármegyei jogú város által elindított faültetési projektbe, és most a Mozdulj Debrecen! iskolai programhoz is csatlakoznak.

A szakmai vezető végül a jogszabályváltozásokra is felhívta a figyelmet, s mint fogalmazott: nem megszokásból, hanem mindig a jogszabályok mentén dolgoznak.