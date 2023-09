– Az első alkalmakkor 12-13 gyerek vett részt, de azt mondtuk, hogy 20 főben maximalizáljuk a létszámot, annyi fiatalt tudunk érdemben kiszolgálni, hiszen van közöttük olyan is, aki korábban nem fogott horgászbotot a kezében, így náluk is el kell érjük, hogy a sűrű kapások közepette sikerélményük legyen, továbbá a halak se sérüljenek meg – mutatott rá Cserepes Ernő. Elterjedt hamar a lehetőség jó híre:

horgászok, gyerekek, egyesületek adták tovább az élményeket, és az első alkalmak után meg is ugrott a jelentkezők száma: 30-35 fős turnusokat is szervezhetett volna a vármegyei szövetség.

– Úgy gondolom, hogy minden gyermek számára egyedi élménnyel szolgál, hiszen hamar sikerélményhez juthatnak, s közben megismerkedhetnek a horgászat alapjaival és szabályaival. Az itt lévő horgászvezetők is egy jó példának, jó lehetőségnek tartják, hiszen tudunk olyan vízfelületet biztosítani, ami nincs Hajdú-Biharban – emelte ki.

Cserepes Ernő, a vármegyei horgászszervezet elnöke

Forrás: Kiss Annamarie

Továbbra is népszerű a horgászat Hajdú-Biharban

A tavalyi év minden előzőt felülmúló volt a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége életében, ugyanis mintegy 23 ezer 800 vármegyei horgász váltotta ki az engedélyét arra a horgászévre. – Az idei évet kicsit óvatosabban terveztük, de szerencsére továbbra is szeretnének a horgászatnak hódolni a horgászok. Bár a tavalyi évhez képest egyelőre 96 százalékon állunk – eddig 22 ezer 800 állami horgászjegyet értékesítettünk –, azonban a tavaly augusztus végi adatokat kicsivel sikerült meghaladnunk előző hónap végére – ismertette az ügyvezető elnök. A napijegy-értékesítés szezonja még csak most indul, bíznak a sok horgászban az ősszel is.

Cserepes Ernő elmondta, április óta minden hónapban voltak telepítések, mintegy 25 tonna hal került a kezelésükben lévő horgászvizekbe, s várhatóan októberben további 10 tonna, két- és háromnyaras pontyot juttatnak a vizekbe, illetve lehetőségeikhez mérten igyekeznek ragadozóhalakat is beszerezni.

Sajnos az engedély nélkül horgászók, halászók számában is rekord volt a tavalyi év. Ez 2023-ra sem csökkent, hiszen tavaly 340 feljelentés történt az orvhorgászokkal, orvhalászokkal szemben, és időarányosan a tavalyi számokat kicsivel most meghaladjuk

– tette hozzá.