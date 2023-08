Sorra fogja a nagyobbnál nagyobb halakat a Debrecenhez közeli Látóképi-tározón Babotán József, erről a horgászhely Facebook-oldala számolt be vasárnap. Sokan csak ámulnak-bámulnak a parton, hiszen a szerencsés horgász már megannyi óriás busát fogott ki a tóból.

Korábban már írtunk a júniusi nagy fogásról, akkor egy 45 kilogrammos busát sikerült zsákmányolnia a horgásznak, aki rendszeresen üldözi a pontyokat a Látóképi-víztározón.

Rövid idő alatt már a második hatalmas busába „botlott bele”, miközben a bajszosokat kergette: korábban egy 45 kilós, most pedig egy 26 kilós akadt a horgára.

Babotán József a most kifogott, 26 kilós hallal

Forrás: Babotán József-archív

Ponty helyett busa jött

A horgász ezúttal a spiccen foglalt helyet egy pár órás horgászat erejéig délután, és ismét egy szem pop-up volt felkínálva a pontyoknak, amikor ismerős érzés kerítette hatalmába, ugyanis valami elemi erővel kezdte húzni a dobról a zsinórt.

A fárasztás most is nehéz volt, de ezúttal is sikeres: a végén egy 26 kilogrammos busa pihent a szákban.

Lassan már én sem hiszem el, de tényleg üldöznek a nagy halak

– fogalmazott a Haon érdeklődésére Babotán József. Hozzátette, ő inkább pontyokra vadászik, mégis sorra a busákat fogja. Szép és nagy halak, ám őt már inkább bosszantja ez a helyzet.

Úgy fogalmazott, nem panaszkodik, élménydús fárasztás részese lehetett, 30 percig harcolt a termetes halszörnnyel, de szívesebben húzna már ki a tározóból egy több tíz kilogrammos pontyot.

„Ha hozzátesszük, hogy tavaly télen a 4. álláson ugyanígy fogott egy 17 kilósat is, akkor tényleg lassan kijelenthetjük, hogy valamiért követik őt a busák. Nem mindennapi történetek ezek, szép és örök élmények, és ismerve a horgász kitartását, előbb-utóbb a kapitális ponty is befut majd, amire igazán vágyik” – írták a horgászhely bejegyzésében.