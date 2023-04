A négynapos hosszú hétvége a legtöbb család számára a pihenést, kikapcsolódást, kirándulást jelenti. A horgászatért rajongók pedig akár mind a négy napot is képesek a vízparton tölteni a legjobb kapások reményében. Nekik kedvezve telepített mintegy 7 és fél tonna háromnyaras pontyot saját kezelése alatt álló vizeibe a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége. Cserepes Norbert ügyvezető elnök a Hajdú Online megkeresésére értékelte az elmúlt negyedévet.

Április 4-én megtörtént az idei első telepítésünk, összesen 7500 kilogramm háromnyaras, átlagosan 2 kilogrammos pontyot engedtünk a szövetség kezelésében lévő vizekbe. Ebből 6 ezer ment a Keleti-főcsatornába, 900 kilogramm a Nyugati-főcsatornába, 300-300 kilogramm pedig a Hortobágy-Berettyóba és a Látóképi Horgásztóba – sorolta a vezető.

Hozzátette, idén már csak kétnapos a telepítésekhez kapcsolódó horgásztilalom, ami a Keleti-főcsatornán szerdával lejárt (a többin nem is volt), így a hosszú hétvégén ismét elfoglalhatják helyeiket a horgászok.

Az ilyen időszakokban, amikor például a gyerekeknek is iskolai szünet van, jellemzően a vármegyehatáron túlról is érkezhetnek horgászók. Velük kapcsolatban Cserepes Norbert elmondta, a folyóvízi horgászatra teljesen másképp kell berendezkedni, több tapasztalatot, gyakorlatot igényel, mint egy tavon történő horgászat, így ne csüggedjen az, aki a hosszú hétvégén elsőre kevés sikerélménnyel áll fel a horgászhelye mellől például a Keletin. – Ami viszont bizakodásra adhat okot, hogy a vizek jelenleg 9-10 fokosak. Ilyenkor a planktontermelődés nem olyan magas még, így jellemzően alacsonyabb a táplálékbázis, a halak éhesebbek, főleg, ha még melegszik is az idő – tette hozzá.

Áprilisban horgászverseny is lesz

– Március végével lezártuk az első negyedévünket. Ebben a három hónapban a legnagyobb a horgászati érdeklődés, ugyanis akár januárban, akár augusztusban váltják ki az éves engedélyt, az minden esetben következő év január végéig lesz érvényes – mondta az ügyvezető elnök. Az adatokat ismertetve kiemelte: az elvárásokat felülmúlva, a tavalyi év hasonló időszakához képest 96 százalékos értékesítési számokat tudtak produkálni, mely az országos átlagot is felülmúlta, ami 91 százalék. Az előző évben értékesített állami és területi horgászjegyeiknek eddig 69 százalékát teljesítették, ami egy teljesen jó eredmény.

A következő időszakról elmondta: a megyei szövetség is pályázott gyermeknapi horgászverseny és ifjúsági horgászviadal megrendezésére. A felnőtteknek szóló első nagyobb megmérettetés pedig a Keleti Kupa lesz április 22-én. A következő telepítésre május 16-án kerül sor, amely a horgászrendben azért nem szerepel, mert abban a hónapban amúgy is pontytilalom van érvényben a szövetség vizein.

– A telepítések után mindig fokozott ellenőrzést tartunk. Halőreink járják a vizeink partjait és a tilalmi időben horgászókat először csak figyelmeztetik, azonban, ha be nem írt, tilalom alá eső halat találnak már elindítják a hatósági eljárást – hívta fel a figyelmet. Kifejtette, a horgászók figyeljenek, hogy a szükséges engedélyeket beszerezzék, a fogási naplót az előírásoknak megfelelően vezessék, valamint tartsák be az elvihető halakra vonatkozó limiteket. – A szövetség kezelésében lévő vizekből legfeljebb napi két és heti öt – darabszámkorlátozás eső – halat vihetnek haza a horgászok - részletezte Cserepes Norbert.

Bekecs Sándor