Az üzleti élet mentén egyfajta „áramlat-megfordító” kezdeményezésként jött létre a Womanext Üzleti Klub. A hiánypótló, vidéken elsőként Debrecenben létrehozott kezdeményezés célja, hogy a vezető és vállalkozó nők egymást támogatva inspirálódjanak, informálódjanak, s akár együttműködve építsék tovább karrierjüket. A megalakulás óta tartott rendezvények visszhangja erősíti, hogy szükség van az ilyen jellegű platformra a vállalkozó nők között, a dinamikusan fejlődő gazdasági környezet pedig lehetővé teszi, hogy minél szélesebb spektrum jelenhessen meg. Porkoláb Gyöngyivel, a Womanext Egyesület elnökével, a Womanext Üzleti Klub vezetőjével beszélgettünk.

Mi inspirálta a Womanext Üzleti Klub megalapítását?

Huszonhárom évvel ezelőtt találkoztam két amerikai hölggyel, akik egy olyan civil szervezetet működtettek, amely vállalkozó nőknek próbált és jelenleg is próbál segíteni a piacon. Közösen, az ő részvételükkel szerveztünk Debrecenben és Budapesten két képzést, amely bár nagyon jól sikerült, mégsem lett folytatása akkor. Nem éreztem igazán, hogy mi mentén is kellene ezt folytatni. Akkor a gazdasági és társadalmi környezet itt Debrecenben és Magyarországon is nagyon más volt. Évekig be-be ugrott viszont az a gondolat, amit búcsúzáskor mondtak; ha valamikor szeretnénk vállalkozást indítani civil szervezetként, vagy vállalkozó nőknek segíteni, közösséget építeni, tudjam azt, hogy ez kihívásokkal teli. Úgy voltam ezzel akkor, hogy nincs ebben semmi különleges, az ember mindent megold, a kihívások pedig sok mindenre jók is lehetnek.

Azt is mondták, hogy higgyem el, hogy akkor lehet egy nőket segítő vállalkozó közösséget szervezni, építeni, hogyha olyan nőkkel veszem magam körül, akik inspirálnak, akikkel meg tudjuk osztani az ötleteket, mert nyitottak, elfogadóak és képesek vagyunk egymást motiválni.

Amikor úgy döntöttünk, hogy az idén 25 éves egyesületünket átszervezzük, találkoztam a Hajdú-Bihar Vármegyei Iparkamara főtitkárával, akivel arról egyeztettünk, hogyan lehetne egy üzleti klub mentén, az ő szakmai támogatásukkal a vezető- és a vállalkozó nőket segíteni. Ekkor villant be az említett huszonhárom évvel ezelőtti gondolat, nem volt kérdés, hogy most viszont belevágunk.

Egyre jobban érzékelhető volt, hogy Debrecen gazdasági fejlődése mentén hiányzik az a platform, amely az ideérkező külföldi vállalatoknál, valamint az itt működő, nagyon értékes KKV szektor vállalatainál dolgozó női vezetők, vállalkozók számára találkozási, fejlődési lehetőséget kínálhat, információra, tapasztalatcserére adhat lehetőséget. Debrecen gazdasági fejlődése pedig mindenképpen igényli, hogy valamilyen női platform létrejöjjön. Már rögtön az első Womanext Akadémián kaptunk erre pozitív visszaigazolásokat vállalatvezetők, gasztronómiai vállalkozások vezetőitől, a finanszírozási intézmények képviselőitől, de az érdekképviseleti szervek vezetőitől is. Érdekes kapcsolódást adhat például a nemzetközi iskolával való közös együtt gondolkodás is.

Ami viszont talán az igazi lökést adta az elinduláshoz a piaci igényen túl, az a belső felhajtó erő volt, amely mindenen túlmutat; Debrecenben nagyon sok olyan érték van, amit emberek adnak össze, amelyet emberek tartanak össze, ez kulcs bármilyen sikerhez. Az eddigi munkáim során is igyekeztem ezeket az értékeket keresni, segíteni, közösségi-egyéni együttműködések formájában.

És azt láttam, hogy minden dolog mögött, legyen szó vállalkozásról, sikerről, ott van a legfontosabb tényező; maga az ember: a gazdasági fejlődés mögött is emberek állnak, akik még többet képesek tenni, ha össze tudnak kapcsolódni.

A vállalkozások nagyon fontos küldetése a profitszerzésen túl, az értékteremtés. Ha pedig az értékteremtés fontos, akkor szerintem kulcskérdés, hogy mi a saját értékeinket becsüljük-e annyira, hogy összekapcsolódjunk. Ahogy Hemingway is mondta: „Most ne azon tanakodjál, hogy mid nincs. Azon törd a fejed, hogy mihez tudsz fogni azzal, amid van.” Kezdetben volt bennünk izgalom, hogy van-e, lesz-e egy női vállalkozói, vezetői platformnak létjogosultsága, de a visszajelzések már most abban erősítenek meg bennünket, hogy van kivel, kikkel összekapcsolódni, van ereje.

Az első Womanext Akadémia vendége Papp László polgármester volt

Forrás: Porkoláb Gyöngyi-archív

Milyen visszajelzések érkeztek?

Amit mindenki elmond, hogy ez mind a saját vállalkozásuk számára, mind az egyéni fejlődésük okán hiányzott, sokszor a fővárosba utaztak, ha szerettek volna más vállalkozókkal tapasztalatot cserélni. Talán erre a nyitottságra, energetizáló női erőre nem számítottunk Pierog Anitával, aki szervezőtársam mind a szervezetfejlesztésben, mind a programfejlesztésben (Womanext Akadémia). Óriási igény van arra, hogy tudjanak a vállalkozó- és vezetőnők egymással valamilyen szervezett formában találkozni, soft, női témák mellett, komolyabb szakmai kérdésekről, mint finanszírozás is konzultálni. Azt is tapasztaljuk, hogy szeretnék egymás szolgáltatásait, vállalkozásait, jógyakorlatait jobban megismerni. Azoknak a témáknak, amelyeket körbejárunk, megvannak a piaci szereplői mind a helyi, mind az országos piaci környezetben, igény van arra, hogy az ő véleményüket megmutassuk, akár ütköztessük. Már most létrejöttek összekapcsolódások helyi és fővárosi vállalkozások között és tervezünk irányított networking tevékenység formájában is segíteni a részvevőket. Fontos számunkra az, hogy a rendezvényeink olyan módon legyenek színvonalasak, ahogyan egy vállalkozásnak is piacképesnek, vonzónak kell lennie, de lehet, hogy ezt a női gondoskodás, igényesség hatja át.

Kiket vár a Womanext Üzleti Klub, kik lehetnek tagok?

Tervezünk egy zárt tagságot a Womanext Üzleti Klubban, ahol éves tagsági díj lesz. Szeretnénk megszólítani, megnyerni mind a női és férfi vállalatvezetőket, hogy ismerjék fel annak a lehetőségét, hogy az általunk kínált rendszeres, transzferhatású kapcsolódási alkalmak, rendezvények a fejlődést jelenthetik és ez a vállalkozásuk számára kamatozik. Fontos kapcsolati lehetőség lehet a részvevőknek, tagoknak, hogy a VOSZ-szal és a és FIVOSZ-szal is együttműködünk. Folyamatosan lehet csatlakozni a Womanext Üzleti Klubhoz a havonta és a negyedévente jelentkező programjainkon, így a Strong Women-Strong Coffee, vagy a Womanext Akadémia eseményein.

Küldetésünk, hogy megfordítsuk az áramlást, vagyis, hogy ne Debrecenből menjenek az emberek Budapestre, hanem ide is érdemes legyen elutazni egy-egy vállalkozói találkozóra, összekapcsolódásra, vagy egyszerűen töltődésre.

Törekszünk arra, hogy win-win alapon kapcsolódjanak a résztvevők. Minden vállalkozó és vezető beosztású nőt várunk, aki érez magában inspirációt, hogy ismerkedjen, bemutassa a szolgáltatását, vagy egy-egy téma mentén előadásokat vagy kerekasztal beszélgetéseket szeretne hallgatni. Hiszen mindenki mögött ott van egy történet, minden cég mögött ott van az ember. És ez az, ami igazán izgalmas.

Porkoláb Gyöngyi, a Womanext Egyesület elnöke, a Womanext Üzleti Klub vezetője

Forrás: Porkoláb Gyöngyi-archív

A férfiaknak tilos a belépés?

Egyáltalán nem, mi az együttműködésben hiszünk. A Womanext Üzleti Klub női vállalkozók és vezetők számára kínál innovatív, inspiráló platformot, előadóként, szakértőként a férfiakra is szám-tunk, ez már az első Womanext Akadémia eseményén is így volt. Üzleti Klub tagok viszont kizárólag nők lehetnek, ez talán így természetes.

Azt láthatjuk, hogy Debrecenben és Hajdú-Biharban több vállalat élén is nők állnak, ma már nem kérdés, hogy nőként is lehet-e érvényesülni.

Azt gondolom, hogy mindig is lehetett. Az biztos, hogy ágazatonként vannak hagyományosan maszkulin területek, ám a tendencia az, hogy itt is megjelentek a női vezetők. Például egy fémipari vagy agrárvállalkozásnál már nem feltétlenül férfiak vannak a cég élén. Érdekes téma, hogy a vezetői kompetenciák tekintetében a női-férfi vezetői viszonyulás, viselkedés milyen rengeteget fejlődött az elmúlt időben, és talán kiegyenlítettebbé, elfogadottabbá vált a világ. Az fontos, hogy mindig lehet és kell is egymástól tanulni.

A férfi vezetőkről mondják, hogy többnyire határozottabbak, döntésképesebbek, stratégák, a nők – a nőiségük vagy az anyaságuk okán is – érzékenyebbek, intuitívabbak, szervezettebbek és, talán éppen ezért, hatékonyabbak, lényeglátóbbak. A sztereotípiák még mindig élnek sajnos. Ezekre a kérdésekre, felvetésekre vagy dilemmákra is keressük a választ.

Konkurenciái egymásnak a tagok?

A piac az piac, ahol sokszor farkastörvények uralkodnak: van versenyhelyzet, van rivalizálás, ami sokszor a fejlődésre is lehetőséget ad, na meg persze nehéz helyzeteket is szül. A kérdés talán nem is az, hogy kialakulhat-e konkurencia, hanem az, hogy tudunk-e fejlődni abban, hogy hogyan reagálunk, hogyan kezeljünk egy előálló helyzetet. Az üzleti klub célja pedig az inspiráció, párbeszéd, eszmecsere, az együttműködés. Ezeket külön kell választani.

Mivel készül a Womanext a közeljövőben?

A Womanext Üzleti Klub havonta, negyedévente és évente szervez találkozókat. Legközelebb szeptember 18-án a Mercure Hotelben találkozunk a Strong Women-Strong Coffee rendezvényen, amelynek vendége Nagy Nóra, a Mindset For You alapítója, a téma pedig a szeptemberi újrakezdés, tervezhetőség lesz. November 16-án pedig jön a következő Womanext Akadémia érdekes témákkal; mint a sport, mint vállalkozás, a fenntarthatóság-környezettudatosság-csomagolásmentes, zero waste világ, no és női csúcsvezetőkkel is izgalmas találkozás várható. Az üzleti életben is fontos a tervezés, ennek kapcsán a közeljövőben bemutatjuk a Womanext Naptárkönyv 2024-et, ami az időgazdálkodásban is nagy segítség lehet.

Milyen hosszú távú célok fogalmazódtak meg?

Bízom benne, hogy három év múlva már jelentős szerepe lesz a Womanext Üzleti Klubnak nemcsak a helyi vállalkozói, gazdasági szférában, hanem országosan is. A Covid óta azt lehet látni, hogy ma már sokkal rövidebb időre terveznek a vállalatok. Háború van a szomszédban, inflációval nézünk szembe, meg kellett tanulni alkalmazkodni. Ma már rövidebb távokban kell a célokat meghatározni, és fontos megtanulni a reziliencia képességét. Ebben pedig a tudatos tervezés is sokat segít.