Család, munka, siker

A rendezvény ezt követően kötetlen pódiumbeszélgetéssel folytatódott, ahol Papp László és Porkoláb Gyöngyi a vállalkozói és politikai hivatás kihívásairól, a családdal való összeegyeztethetőségéről váltott szót. Szóba került az elvárásoknak való megfelelés, a sűrű időbeosztás kérdésköre, valamint a nők vezetői pozícióban betöltött szerepe, illetve a női látásmód kiterjedt és jótékony hatása a döntéshozatalra.

Személyes, mégis könnyed beszélgetés kerekedett ki a rendezvényen

Papp László egy izgalmas kérdést is kapott Porkoláb Gyöngyitől, mely a multik és a kis- és középvállalkozási szektor közti egyensúlyra vonatkozott. A polgármester kifejtette, ahhoz, hogy Debrecen nemzetgazdasági vagy épp nemzetközi szinten is megmozduljon, ahhoz mindenképp szükség van a multikra, mivel ők komoly gazdasági folyamatokat generálnak.

Elmondta, ha a nagyvállalatok a régió más nagyvárosaiban telepedtek volna le, az komoly munkaerőpiaci elszívóerőt eredményezett volna, így az egyébként magas színvonalú képzés sem tudott volna helyben hasznosulni, valamint az évtizedek alatt jelentős elnéptelenedést eredményezett volna. Emlékeztetett az évekkel ezelőtti elvándorlási folyamatra, amelyet a multik beinvitálásának köszönhetően sikerült visszafordítani.

Ugyanakkor rámutatott, a kkv-k támogatása is a kezdetektől részét képezte a városfejlesztési stratégiának. Számszerűsítette is: a rendelkezésre álló pályázati forrásokból a helyi kis- és középvállalkozói szektor 60 milliárd forintos támogatásban részesülhetett, melyhez az önkormányzati támogatások is hozzáadódtak. Mint mondta, Debrecen az első olyan város, mely nagyvállalati környezetben kis- és középvállalkozói ipari parkot hoz létre.

A rendezvény további részében női vezetők, helyi cégtulajdonos hölgyek vitatták meg a sikeres vállalkozás működtetésének alapjait, valamint üzleti stratégiákat és a vezetői szerep kihívásait.