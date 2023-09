Fruzsina szerint Mexikó legveszélyesebb városa a bűnügyi statisztikák alapján. Előfordult, hogy lefejeztek egy kartelltagot a nyílt színen, de az iskolából Fruzsiék ezt nem látták. A magas falakkal és szögesdróttal kerített intézménybe a helyi elit járatta a gyerekeit. A biztonságért fegyveres őr is felelt, csak a diákok és a pedagógusok mehettek be, de ők is csak személyazonosítás után.