A Vértessy-kúria sokáig úgy tűnt, hogy nem menekül meg az enyészettől, 2022 őszén azonban kedvező fordulat állt be, és az év végén már arról számolt be a kastélyt tulajdonló cég képviselője, hogy el is kezdődött a mintegy 1200 négyzetméteres épület rekonstrukciója – írja a Cívishír.

Szabó Tamás akkor elmondta: miután a szükséges engedélyeket megkapták, azonnal hozzáfogtak a felújításhoz, amely – mivel a kastély műemléki védettség alatt áll – országos műemlék, ezért az Építési és Közlekedési Minisztérium Építészetért és Műemlékvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság tervtanácsának előírása alapján zajlik.

A helyszínen járva azt tapasztaltuk, hogy bő fél év alatt látványos változáson ment át a kúria. Már messziről vonzza az ember tekintetét az épület cserépfedése.

Az eredetinek megfelelő mázas, hódfarkú cserepek kerültek a tetőre

– magyarázza Szabó Tamás. – Szerencsére a tetőszerkezetet is sikerült olyan állapotba visszaállítani, ahogy annak idején megalkották. A földszinti rendezvényhelyiségeket kiegészítve a tetőtérben speciális alátámasztásokkal egy további egybefüggő körülbelül 400 négyzetméteres rendezvényteret alakítottunk ki, de utóbbinak a teljes kivitelezése majd csak a beruházás második ütemében valósul meg.

Jelenleg külső- és belső felújításokat végeznek a szakemberek. Készülnek például a lépcsők és a lépcsőházak, a gépészet beépítéséhez szükséges munkálatok is folyamatban vannak, és a főhomlokzat előtti impozáns feljáró építése is elkezdődött már.

Eredeti állapotára állítják vissza a kastélyt

Tető nélkül is állták a sarat a falak

Elmondta azt is, hogy a beruházás során az eredeti állapotot állítják helyre. Örömmel számolt be arról, hogy a falak statikai szempontból nagyon jó állapotban vannak, hiszen a kastély építtetője, Somogyi Gábor nemesi származású cserépmester kiváló minőségű téglákat használt fel, és remek mestereket alkalmazott, akik nemcsak a falakat, hanem a lenyűgöző méretű boltíveket is megépítették. Hogy ez mikor is történt, azt pontosan nem lehet tudni. Ami bizonyos: a romantikus stílusban épült kúria 1842-ben már állt. Szabó Tamás megjegyezte: a kiváló minőségű alapanyagra és munkára mi sem jobb bizonyíték annál, minthogy a falak, a boltívek szinte hibátlanul élték túl az elmúlt évtizedek viszontagságait, különösen a felújítás megkezdése előtti utolsó pár esztendőt, amikor már a tetőszerkezet is eltűnt a kastélyról, amit így semmi sem védett az esőtől, a hótól.

A felújítás megkezdése előtti utolsó pár esztendőben tetőszerkezet sem volt a kastélyon

A tulajdonos cég képviselője közölte azt is, hogy már készülnek a nyílászárók, amelyeknél szintén törekednek a korhű kialakításra. –

Szerencsénk volt, mert az épületben még találtunk egy eredeti ablakot, amit kibontottunk, és az alapján készülnek el az újak, de persze már korszerű, háromrétegű kivitelben

– ismertette. – Az energiatakarékosságra egyébként is figyelnünk kell, de mivel műemléki épületről van szó, a hagyományos technológia, így például a homlokzat szigetelése nem jöhet szóba. A parkban viszont helyet kap egy nagyjából 40 kilowattóra teljesítményű napelemes rendszer, amit később hőszivattyús megoldással szeretnénk kombinálni. Ahol tudunk, ott azért igyekszünk becsempészni 21. századi technológiát, radiátorok helyett fal-és padlófűtéssel biztosítjuk majd a komfortos hőmérsékletet – részletezte.

Erdő is növekszik köré

Egy speciális eljárással a vizesedést is meg tudják akadályozni, mégpedig úgy, hogy az alapozás mellé kívülről és belülről kavicsfeltöltésbe elhelyezett dréncsövek biztosítják majd a falak szellőztetését. Így sok más műemléki épülettel ellentétben elkerülhető lesz az épület falainak vizesedése – árulta el Szabó Tamás, aki szerint a beruházás első ütemének, a pincének és a földszintnek a teljes felújítását, a kastélyhoz illő park kialakítását, valamint a több mint 7 ezer négyzetméteres terület körbekerítését 2024 tavaszán, kora nyarán fejezik majd be. Megjegyezte: nagy örömükre szolgál, hogy a városvezetés a szomszédjukban, félkör alakban véderdőt telepíttetett, amely pár év múlva, ha megnőnek a facsemeték, igazi erdőként még inkább emeli majd a hely hangulatát.

Arra egyelőre nem tudott válaszolni, hogy a második ütemet, amely a teljes tetőtér, azon belül a további 400 négyzetméteres rendezvényterem kialakítását jelenti, mikor fejezik be.

Mint mondta, az utóbbi időszakban az építőanyagárak olyan mértékben emelkedtek, hogy azok ma már köszönőviszonyban sincsenek az egy-két évvel ezelőttivel, így egy-egy beruházás pénzügyi tervezése a korábbinál is nagyobb óvatosságot igényel.