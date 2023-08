A napokban egy idős hajdúvidi lakos kereste fel telefonon ügyfélszolgálatunkat. A 83 éves olvasónk arról számolt be, hogy a 75 éves húga egy nap nagyon rosszul lett, ezért az ügyeletet hívták. A diszpécser azt tanácsolta, hogy a panaszokra váltsanak ki gyógyszert, s ha a tünetek nem csillapodnak, akkor keressék fel a háziorvost. Az ügyelet így nem ment ki, a háziorvos pedig csak Hajdúböszörményben rendel. Továbbá olvasónk érthetetlennek tartja azt is, hogy a településrészen megszűnt a posta, valamint az egyetlen bankautomatát is leszerelték.

A napokban Hajdúvidre látogattunk, hogy utánajárjunk, milyen is az élet a településrészen, hogy élik meg a mindennapokat a helybeliek.

Lenténé Antku Éva nyolcéves kora óta él itt. Mint elmondta, az elmúlt évek alatt egyre kevesebb lett a szolgáltatás: régebben volt nyolcosztályos általános iskolájuk, majd az négy évfolyamossá alakult, végül a tavalyi tanévtől kezdődően bezárta kapuit a tagintézmény. Volt takarékszövetkezet, a rendelőintézetben heti több alkalommal fogadta a háziorvos és a gyermekorvos a betegeket. – A hajdúböszörményi helyi járat nem jön erre, illetve iskolabusz sem jár, így a gyerekeknek a távolsági busszal kell bejárniuk a hajdúböszörményi iskolákba – emelte ki, hozzátéve: mintegy 40 diákot érint ez a helyzet, ráadásul a busz olyan időpontban indul, amellyel egy esetleges késés esetén nem érnek be időben a gyerekek az intézményekbe.

Olyan, mintha egy kicsit megállt volna az élet Hajdúviden. Pedig rengeteg fiatal költözik ki ide, alapít itt családot. Úgy gondolom, szükség lenne az általános iskola újraindítására, mert nem mindenki teheti meg, hogy például, ha napközben lesz beteg a gyereke, akkor autóval átmenjen érte

– vélekedett Lenténé. Elmondta még, az ott élők azért szeretik, s sokan azért költöznek Hajdúvidre, mert csendes, nyugodt és biztonságos településrész.

Azonnal elkelnek az eladó ingatlanok

Kopcsáné Kocsis Edit, a Vidi-ér Vidért Közhasznú Egyesület elnöke elmondta, 2012-ben kapták meg a helyi művelődési ház üzemeltetésének jogosultságát a hajdúböszörményi önkormányzattól. Emellett különböző rendezvényeket, ünnepségeket is szerveznek, mint a falunap, március 15. vagy az idősek napja.

Az egyesület elnökétől megtudtuk, kapósak a hajdúvidi ingatlanok. Ha valamelyik eladóvá válik, szinte néhány napon vagy héten belül gazdára talál, pedig az elmúlt években az ingatlanárak is jelentősen emelkedtek a településrészen.

Az elmúlt öt évben megtriplázódtak az itteni ingatlanárak. 2018-ban a legrégebbi utcában, ahol az 1960-as években épültek az ingatlanok, 4 millió forintért lehetett akkor egy háromszobás házat venni. Most ugyanott egy ház 11-12 millió forint körül mozog

– emelte ki. A megszűnő szolgáltatásokkal kapcsolatban kifejezte, ezek nem az önkormányzattól függő döntések voltak, de bízik benne, hogy idővel lesznek pozitív változások.

Nem sokáig maradnak üresen az eladóvá váló ingatlanok a településen

Az önkormányzat igyekszik minden követ megmozgatni

Fórizs László alpolgármester, Hajdúvid önkormányzati képviselője megkeresésünkre elmondta: értesültek mind a postai szolgáltatás, mind pedig a bankautomata megszűnéséről, azonban az egységes ügyeleti rendszerről ezidáig nem érkezett panasz.

Minden negatív intézkedés érzékenyen érinti az ott élőket és nyilvánvalóan jelzik azokat számomra, illetve kérik a segítségemet, közbenjárásomat annak érdekében, hogy az életük továbbra is élhető legyen ezen a kis városrészen. Összetartó, egymást támogató közösség a hajdúvidi, ezért Hajdúböszörmény Város Önkormányzata is igyekszik mindent megtenni, hogy érdekeiket megfelelően képviselje

– fogalmazott az alpolgármester.

Mint elmondta, az új, egységes ügyeleti rendszer bevezetésének elfogadását követően a város vezetése mindent megtett azért, hogy helyben ügyeleti központ lehessen, így Hajdúböszörmény továbbra is háziorvosi ügyeleti szolgálat és éjszakai orvosi ügyelet helyszíne. – Ezzel, az orvosi ügyeleti rendszerben elfoglalt helyünkkel, Hajdúvid lakosságának érdekei sem csorbultak – tette hozzá.

Fórizs Lászlótól megtudtuk, amikor a posta szolgáltatásainak változásairól értesültek, az önkormányzat azonmód felkereste a Magyar Posta Zrt. Kelet-Magyarországi Igazgatóságát azzal a kéréssel, miszerint az 5 óra elfoglaltságú hajdúböszörményi postáról Hajdúvidre kiérkező egyesített kézbesítő feladatellátását egészítsék ki plusz egy órával. Kérték továbbá, hogy abban a plusz egy órában felvételi szolgáltatásokat biztosítsanak a külterületen. – Kiss Attila polgármester egy önkormányzati tulajdonban lévő épületet is felajánlott a feladatellátáshoz. Jelenleg az igazgatóság válaszát várjuk. Annak érdekében, hogy Hajdúviden ne csökkenjen a postai szolgáltatás, Tiba István országgyűlési képviselő is az ügy mellé állt – emelte ki az alpolgármester.

A posta bezárásával jelenleg nincs lehetősége helyben csekkbefizetésre

Keresik egy új bankautomata üzemelésének lehetőségét

– A bankautomata eltávolításáról utólag értesültünk, majd több banki szolgáltatást végző pénzintézetet is megkerestünk, s kértük, legyenek partnerek abban, hogy az időskorúaknak ne kelljen beutazni a városba pénzfelvétel céljából, azonban eddig csak elutasító választ kaptunk.

A szolgáltatók arra hivatkoztak, hogy gazdaságosan nem üzemeltethető a bankautomata. A tárgyalásokat folytatjuk

– válaszolta a helyi készpénzfelvételi lehetőségekkel kapcsolatosan Fórizs László.

A városrész lakosságának mintegy fele időskorú, ezért rákérdeztünk arra is, az önkormányzat mivel tudja segíteni őket a mindennapokban. Mint megtudtuk, a Szociális Szolgáltatási Központ munkatársai, családsegítői rendszeresen járnak ki Hajdúvidre. A szünidei gyermekétkeztetést és a népkonyha-szolgáltatást helyben, az önkormányzati fenntartású művelődési házban elérhető. – A Hajdúviden élők foglalkoztatását úgy tudjuk segíteni, hogy a közfoglalkoztatási programban lévő 13 fő munkavégzését a településfészen biztosítjuk, így nem kell beutazniuk a városba – emelte ki Fórizs László. Hozzátette: a közelmúltban pedig az Északkelet-magyarországi Közlekedésszervező Iroda vezetőjéhez fordult, hogy a menetrend szerint közlekedő autóbusz reggeli indulási időpontját igazítsák az iskoláskorú gyermekek napirendjéhez.