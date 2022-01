Közel félmilliárd forint kormányzati támogatásból fejleszthette intézményeit és úthálózatát Hajdúböszörmény önkormányzata. Utóbbira közel 440 millió forintot fordítottak, melyből összesen 13 utca újult meg a településen, közel 3 és fél kilométer hosszan.

A részletekről január 17-én számoltak be sajtónyilvános bejáráson a városvezetők a Szabadhajdú utcán.

– Fontos számunkra, hogy a város 270 utcájából minél többet rendbe tudjunk tenni. Ilyen mértékű, egy időben történő fejlesztésre korábban még nem volt példa a település életében – emelte ki Kiss Attila polgármester. Hozzátette, a következő uniós ciklus forrásaiból is egy hasonló mértékű fejlesztést terveznek.

Tibi István hangsúlyozta, a belterületi utak rendbetétele mindig egy kiemelt igény a lakosság részéről, ezért is fog a következő időszakban is hasonló prioritást élvezni ez a terület a várossal közös munkájában.

– Mindannyiunknak fontos, hogy az itt élők a legjobb körülmények között járhassanak munkába, a gyerekeket biztonságos úton vihessék óvodába, iskolába. Bízom abban, hogy az egyéb forrásokkal együtt nagyon sok útszakaszt tudunk még rendbe tenni – fogalmazott a térség országgyűlési képviselője.

Fórizs László alpolgármester elmondta, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) márciusban megjelenő felhívásaira közel 700 millió forintos keretösszegre tud pályázni a város úthálózatának további fejlesztésére.

– A tavalyi évben 21 út újult meg a TOP pályázatok keretében, valamint a kormányzati támogatásoknak köszönhetően. A szociális városrehabilitációs konstrukcióban pedig további három utca készül el még ebben az évben a Déli-Lucernás városrészben – sorolta a városvezető. Mint kifejtette, a Fazekas Mihály, az Esze Tamás és a Bél Mátyás utcákon fognak aszfaltozni.

A városrész képviselőjeként Fórizs László elmondta, a Szabadhajdú utca 180 méteres szakaszát közel 15 millió forintból újraaszfaltozták, útpadkát alakítottak ki és megoldották a csapadékvíz-elvezetését is, valamint a Dorogi utcáról nyíló egyik bekötőutat is szilárd burkolatúvá tették.

Hajdúviden 210 méter hosszan a Krúdy Gyula utcát tettük rendbe. Ez azért volt fontos, mert a tömegközlekedési eszközök is ezen az úton haladnak. A kerületben most már szinte mindenhol aszfaltozott úton közlekedhetnek a lakók

– emelte ki az alpolgármester. Az élhető települések pályázatról elmondta, közel 300 millió forint forrásra pályáztak a körzet felújítása érdekében. Ebben szerepel többek között csapadékvízelvezető-rendszer rekonstrukciója, a Győrössy kert rendezése, a meglévő parkolók számainak bővítése, zöldfelületek növelése, valamint játszótér építése is.

– Mindezek mellett pedig a Hajdúböszörmény és Hajdúdorog között épülő kerékpárút egyes szakaszai is itt épülnek meg – tette hozzá Fórizs László.

Lapunk érdeklődésére Kiss Attila polgármester a TOP Plusz pályázatokról elmondta: az útépítésre a felhívások meg nem jelentek meg, azonban a tervezést már megkezdték. Elsőbbséget élveznek a legrosszabb állapotban lévő, forgalmasabb, intézmények, munkahelyek közelében lévő útszakaszok.

A Belügyminisztérium pályázatán hasonló paramétereket veszünk figyelembe az utak kiválasztásánál. Ebben a konstrukcióban útfelújítás mellett többek között óvodák, sportlétesítmények fejlesztésére is lehet pályázatot benyújtani, így azon lehetőségeket is meg kell vizsgáljuk. Mindazonáltal a legnagyobb eséllyel itt is az utak felújítására fogunk pályázni

– tette hozzá a polgármester.

BS