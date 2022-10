Évek óta tart a huzavona a hajdúböszörményi tankerület és a hajdúvidi általános iskola között; a tét – véli Lenténé Antku Éva, a szülői munkaközösség vezetője – a telephelyi iskola fennmaradása. A szülő úgy érzi, a tankerület mindenáron be akarja zárni az iskolát, aminek az lehet az oka, hogy az épületet valaki másnak át- vagy eladhassák.

És miért érezheti ezt a szülők közössége? A magyarázat részükről egyszerű: az iskola folyamatosan teljesíti a fennmaradása zálogának tekinthető 14 ott tanuló alsós diákot, jelenleg 19 tanulója van az iskolának, a tankerület azonban újabb és újabb indokokkal próbálja az úgynevezett anyaiskolába, a hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskolába átvinni a hajdúvidi alsó tagozatos diákokat. A vidi iskolában ugyanis csak alsósok tanulnak, mégpedig összevont osztályban.

A történetet jelentősen árnyalja a Cívishírnek a hajdúböszörményi tankerülettől kapott válasza, amelyet a szülő által felvetett problémák okán megfogalmazott kérdésekre juttatott el szerkesztőségünkbe Tóth Lajos Árpád igazgató megbízásából Riczu Julianna igazgató-helyettes.

Problémák, kételyek sokasága

A történet legújabb felvonása augusztus 28-án kezdődött, amikor a háborús veszélyhelyzetre elrendelt energiatakarékosságra hivatkozva az anyaintézmény közölte: szeptember 1-jén a tanévet a Bethlen iskolában kell kezdeniük a vidi gyerekeknek, és a teljes tanévet ott kell majd járniuk. A szülők már azt sérelmesnek tartották, ahogy a Bethlen iskolából megérkezett a levél. Azt nem egyenként küldték ki a szülőknek, hanem az iskolagondnok vitte ki Hajdúvidre, hogy azt hordják szét. Azt pedig, hogy a tanévben nem helyben tanulnak a gyerekek, nem három nappal az iskolakezdés előtt kellett volna tudatni a szülőkkel.

Ugyanakkor azt is furcsállják, hogy miért egy olyan iskolán akar spórolni a tankerület, amelyiknek vegyes tüzelésű kazánja van, és legalább két évre megvan a téli tüzelője.

Az iskola elektromos hálózatát korszerűsítették, tehát minden egyben van ahhoz, hogy olcsón folyhasson a tanítás az épületben – mondta. Javasolják, ha a tankerület takarékoskodni szeretne, akkor zárja le a Bethlen iskolában a felső szintet. Sőt, az lenne csak az igazi spórolás, hogy mivel Hajdúviden már megvan az épület fűtésére a fa, a szén, akár hajdúböszörményi diákokat is járathatnának oda – teszik hozzá. – Nem biztonságos az iskolába járás a busszal, mert helyközi járattal viszik és hozzák a gyerekeket, és nem pedagógus, hanem egy közmunkás kíséri a 19 kicsit. A busz kétszer is keresztezi a vasútvonalat, továbbá egy-egy órát elvesz a gyermekek napjából az utazás. A tankerület bérletet csak azoknak ad, akik a körzet szerinti iskolába járnak.

De mint mi is például, nem a Bethlenbe járatjuk a gyermeket, nekünk nem adnak bérletet – sorolja az iskola bezárása elleni érveket Lenténé Antku Éva, aki a szülői munkaközösségnek az iskola megmaradásáért évek óta vívott csatájának főbb állomásait is megosztja a Cívishír olvasóival. – Két éve a tankerület már megpróbálta bezárni az iskolánkat. Akkor perre vittük az ügyet és sikerült peren kívül megállapodnunk a tankerülettel. Az egyezség úgy szól, hogy ameddig lesz 14 gyerek az iskolánkban, addig itt folyhat az oktatás. Most 19 diák van, mégis be akarja zárni a tankerület erre a tanévre. Mégpedig a vészhelyzetre, az energiaválságra és a takarékosságra hivatkozva. Már nem tudom pontosan, melyik évben történt, kaptunk egy levelet a tankerületi központtól, hogy az iskolánkat tagiskolából átminősítik telephelyi iskolává.

Kérdeztük, ez mivel jár? A válasz annyi volt, hogy semmilyen hátrányos következménye nincs ránk nézve. Rendben, csinálják! Aztán az ügyvédünktől tudtuk meg, mert hogy perre mentünk a tankerülettel, hogy telephelyi iskola nem a tankerülettel, hanem az anyaiskolával van kapcsolatban. És hogy el lehet innen „vezényelni” a gyerekeket, de ide is lehet hozni diákokat. Most, a költségtakarékosság jegyében itt lenne az alkalom ez utóbbira! A tankerület a minket érintő döntéseikről nem kérdez meg bennünket, nem tekinti partnernek a vidi embereket. Pereljük a tankerületi központot, szeretnénk visszaállítani a tagiskolai státuszunkat, járhassanak itt iskolába a gyermekeink. Most ott tartunk, hogy jogvédelmet, és az ügyünk gyorsított eljárásban történő tárgyalását kértük. Az az érzésünk, kell valakinek az iskolaépület, csak éppen a gyerekek még benne vannak. A tankerület pedig partner abban, hogy az iskola mielőbb bezárjon, a gyermekek érdekei elé helyezve a saját, önös érdeket – fogalmaz Lenténé Antku Éva, a szülői munkaközösség vezetője, aki hozzáfűzi: azon, hogy a gyermekeknek ebben a tanévben be kell járni Hajdúböszörménybe iskolába, az egész falu felbolydult. Hajdúvid egy fejlődő település, többen költöznek ki gyerekekkel, és sajnos most, hogy hallották, probléma van az iskolával, néhányan meggondolták magukat, nem itt akarnak letelepedni.

Csak egy tanévre szól

A tankerületi központnak írt levelünkben részleteztük a hajdúvidi szülők problémáit, kétségeit, aggályait és javaslatait. Az iskola és a szülők kapcsolattartásának módjáról, a most és a múltban hozott döntések hátteréről, az iskolaépület esetleges eladásáról, valamint arról, hogy normális dolognak tartja-e a tankerület, hogy perben áll egy szülői munkaközösséggel. Levelünk másik részében az erre a tanévre kialakult helyzetről, annak hátteréről, a meglévő tüzelő felhasználásáról, a diákok kíséréséről kérdeztük a tankerületet.

Tóth Lajos Árpád a következő levelet juttatta el a Cívishír szerkesztőségébe: „A Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola hajdúvidi telephelyén a nevelőmunka 2022/2023. tanévben szünetel, ugyanis az intézményben mindössze 19 tanuló járt 1-4. összevont évfolyammal működő osztályba. Időközben a szülők 8 tanulót másik intézménybe írattak át, így a döntés valójában mára 11 tanulót érint, akik az iskola székhelyintézményében már be is illeszkedtek a közösségbe. A településen élő tanköteles tanulók jelentős része már eddig is Hajdúböszörménybe vagy más település iskolájába utazik naponta. A körzet szerinti iskolába való utazásról és a tanulók kíséretéről a tankerületi központ megfelelő módon gondoskodik, így ez a szülőknek nem jelent többletköltséget”.

Hozzátették, a hajdúvidi iskola épületének tulajdonosa az önkormányzat, a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ csupán vagyonkezelői jogosultsággal rendelkezik. A tagintézmény szervezeti átalakítása 2016-ban a jogszabályi előírások szerint lefolytatott átszervezés útján történt, a szülők és a diákönkormányzat 100 százalékos támogatása mellett.

És mi a szándéka a hajdúböszörményi önkormányzatnak a hajdúvidi iskola épületével? Erre Fórizs László alpolgármestertől kaptunk választ. – Szó sincs az épület eladásáról, bérbeadásáról, az önkormányzat továbbra is iskolaként kívánja hasznosítani az épületet, és ez a hosszú távú célja is. A tanítás szüneteltetése csupán a 2022/2023-as tanévre szól – válaszolta kérdésünkre a politikus.

