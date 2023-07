A biztonsági intézkedésekről, a fiatalokat védő szolgáltatásokról tartottak sajtótájékoztatót a szervezők a szerdán kezdődő Campus Fesztivállal kapcsolatban kedden délben a Nagyerdei Víztoronyban.

Széles Diána szerint az elmúlt évek bebizonyították, hogy a Campus a legbiztonságosabb fesztivál Magyarországon:

– A város, a szervezők és a civilszervezetek együttműködésének köszönhetően a város legnagyobb könnyűzenei fesztiválján is gondoskodunk a debreceniekről. Szeretnénk elérni, hogy a Campus a felhőtlen szórakozásról szóljon – mondta az alpolgármester. Hozzátette, az esetleges balesetek és helyzetek kezelésére évek óta a megfelelő stábbal készülnek fel. Széles Diána kiemelte, a város nemcsak a fesztivál ideje alatt, hanem a mindennapi éjszakai életben is több olyan akciót finanszíroz, amely az megszólítja a fiatalokat, irányt adva nekik a káros szenvedélyekkel szemben.

Kiemelte, a legfontosabb felelősség a szülőké, hogy gyermeküket a biztonságos fesztiválozásra készítsék fel: a tinédzserekben erősítsék, hogy ne hagyják egymást magukra, a fiatal felnőtteket a mértéktartó alkoholfogyasztásra kérjék, valamint mindenki gondoskodjon a megfelelő vízutánpótlásról. Felhívta a figyelmet arra, a tavalyihoz hasonlóan meleg időjárás várható a Campus ideje alatt, ezért a hidratáltság kiemelten fontos.

Szakszerű ellátásban részesülnek

Juhász Béla Szilárd elmondta, nyolcadik éve professzionális szinten koordinálják a Campuson az ártalomcsökkentő sátrat. A Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület elnöke szerint sávokba osztható, mikor van szükség beavatkozásra. Az első pácienseik este nyolc és kilenc óra környékén leginkább a tinilányok, akik számára a túl sok energiaital, esetleg alkohol és a tömeg okozhat rosszullétet. Őket a fiatal felnőttek követik, akik a sok italtól veszélyeztetettebb állapotba kerülnek. Hajnalban pedig előfordul, hogy a családapák vagy a családanyák is megfáradnak vagy balesetet szenvednek.

Az elnök hangsúlyozta, a biztonsági személyzet is tisztában van vele, hogy ebben az esetben melyik sátorba kell vinni azt, aki segítségre szorul. Arra kérte a szórakozókat, ne hagyják magukra az elesett társaikat, mert az ártalomcsökkentő sátornál szakszerű ellátást, ásványvizet, vitaminokat kapnak, és pihenésre is van lehetőségük.

– A fesztiválra eddig sem volt jellemző a tiltott drogok jelenléte, ez kapcsolódik ahhoz, amit a Campus és Debrecen városa is képvisel. A nyolc év alatt elvétve volt szükség arra, hogy illegális szerek miatt beavatkozzunk – mondta. Hozzátette, ezek az esetek viszont súlyosak voltak, mert a Sürgősségi Klinikára kellett szállítani az érintetteket.

Juhász Béla Szilárdtól megtudtuk, a tavalyi évben 82 alkalommal vették igénybe az ártalomcsökkentő sátrat. Minden generációból fogadtak olyat, akinek segítségre volt szüksége. Legtöbb esetben alkoholproblémával érkeztek a fesztiválozók, egy esetben pedig mentőt is kellett hívni.

Hasznos lépéssel az alkoholfogyasztás ellen

Miklósvölgyi Péter, a Campus Fesztivál fesztiváligazgatója elismerte, ahol hangos a zene és sok az ember, egyértelműen felütheti fejét a drog. Hangsúlyozta, a Campus Fesztiválon ennek ellenére zéró toleranciát alkalmaznak a kábítószerrel szemben. A szervezők a rendőrséggel is együttműködnek, a fesztivál területén civil nyomozókkal, illetve kutyás átvizsgálással igyekeznek kiszűrni az illegális szereket használókat, valamint azt, hogy drogok kerüljenek be a Campusra.

Elmondta, az alkoholfogyasztással kapcsolatban nincsenek illúzióik, azonban annak elkerülésére, hogy a kiskorúak ittas állapotba kerüljenek, egy évek óta érlelődő döntést hoztak. Ettől az évtől ugyanis külön karszalaggal fogják jelölni a 18 év alattiakat. Elárulta, a szervezők között is vitát generált a megkülönböztetés ilyen fajtája, mégis, mindenképp hasznos lépésnek tartják a döntést. Ezzel ugyanis fogyasztóvédelmi és jogi eseteket is kikerülhetnek, ráadásul a szülőket is megnyugtatja.

Felvázolta, a fesztiválon 250-300 pultos dolgozik, előfordulhat, hogy véletlenül kiszolgálnak egy idősebbnek látszó kiskorút. Mivel a jegyvásárláskori bejelentkezés személyigazolványhoz kötött, lehetőség van arra, hogy a 18 év alattiakat ne szolgálják ki alkohollal.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kiskorúak karszalagján kék színű lesz a QR-kód és a ragasztócsík, a 18 év felettiekén pedig fehér.

Nem kell a balhé

Kifejtette azt is, a biztonság érekében a rendbontókat eltávolítják a Campus területéről. A fesztivál ideje alatt nem vizsgálják, ki a hibás, Ha verekedés alakul ki, mindkét felet kikísérik. A fesztiválterület 80 százaléka éjjellátó kamerákkal van lefedve, így utólagosan kivizsgálhatóak az esetek, a helyszínen azonban nem lesz mérlegelési lehetőség. Arra kéri a szórakozókat, kerüljék a hasonló helyzeteket, és, ha atrocitásba keverednek, jelezzék a biztonsági szolgálatnak.

A katasztrófavédelem és valamennyi hatóság, akik az esetleges kiürítésben részt vesznek, főpróbát tartanak kedden délután. Azonban a viharokra is fel vannak készülve. Mint említette, a hétfő esti vihar szerencsére nem okozott kárt a berendezésben. A sátrak rögzítését szigorúan ellenőrzik, és tiltják a napernyők használatát is az árusok számára. A biztonsági előírás része, hogy semmit nem engedélyeznek, amit a szél felkaphat.