Úgy tudjuk, a Barna utcánál is faágak törtek le a viharban.

A vihar sújtotta Barna utca

Forrás: VK

A katasztrófavédelem hozzátette: Hajdúszoboszlón, a Nefelejcs utcában egy tizenöt méteres fa eltávolítását végzik a tűzoltók.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóosztálya később érdeklődésünkre közölte:

az egyórás vihar alatt mintegy 158 riasztást kaptak Hajdú-Bihar vármegye tűzoltói, melyekből 124 volt debreceni.

Mint megtudtuk, személyi sérülés egy esetben sem történt, a katasztrófavédelem munkatársai folyamatosan dolgoznak a károk elhárítását.

Sérült jelzőlámpa a debreceni István úton

Forrás: Kiss Annamarie

Áramszünetek vármegyeszerte

Emellett több vármegyei településen is akadozik az áramszolgáltatás, a szolgáltató térképes üzemzavarkeresője rengeteg hajdú-bihari helyszínen mutat piros jelzést.

Az Útinform jelentése szerint az M35-ös autópályán, Debrecen és Berettyóújfalu között a vihar és a hirtelen lezúduló eső nehezítette a közlekedést.

A Hajdú-Biharra kiadott piros riasztásokat este fél nyolc körül visszavonták.

Hevesben és Borsodban is pusztított, mielőtt ideért

A Heves vármegyei Verpeléten egy lakóház tetőszerkezetét rongálta meg egy kidőlt fa. Parádon, Recsken, Szilvásváradon, Mátraterenyén és Füzesabonyban az erős szél fákat csavart ki, ágakat döntött kerítésre, villanyvezetékre, háztetőkre, valamint járdákra és közutakra - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel..

Borsod-Abaúj-Zemplénben szintén kidőlt fák és letört faágak eltávolítása ad munkát a tűzoltóknak. Kistokajon és Ózdon is villanyvezeték szakadt le, amely szikrázott, ezért a tűzoltók az áramszolgáltatót is értesítették. Több településről is érkeztek már bejelentések elektromos vezetékekre, utakra, autókra, házakra zuhant faágakról, amelyeket a tűzoltóknak kell eltávolítaniuk - közölte az OKF.

Mi várható?

Estig elsősorban és nagyobb számban az ország északi felén alakulnak ki és sodródnak be zivatarok, de elvétve másutt sem lehet kizárni kialakulásukat. Az északkeleti tájakon heves zivatarok is előfordulnak károkozó széllel. A zivatarokhoz általában viharos széllökések (>60-80 km/h), jégeső (jellemzően 1-2 cm), helyenként felhőszakadás (> 25-30 mm) is társulhat. A heves zivatarokat nagyobb méretű (> 2-3 cm) jég és károkozó szélroham (> 90-100 km/h) kísérheti.

Az esti órákban a zivatarok fokozatosan lecsengenek, és elhagyják az országot.

Kedd hajnalra virradóra nyugat felől a záporok mellett kis eséllyel zivatarok sodródhatnak a Nyugat-Dunántúl térségébe – áll az meteorológiai szolgálat figyelmeztető előrejelzésében.

Cikkünk frissül.