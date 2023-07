Rendkívül széleskörű biztonsági óvintézkedések mellett fesztiválozhatnak a Campusra kilátogatók. Attól kezdve, hogy mi a teendő a rendkívüli időjárási esetén, egészen a fesztivál területének teljes kiürítéséig megvan a pontos terv azért, hogy a szórakozni vágyók biztonságban érezhessék magukat – derül ki Miklósvölgyi Péter tájékoztatásából. A Debreceni Campus Kft. ügyvezetője a Cívishírnek elmondta, ahhoz, hogy a fesztivál megrendezése egyáltalán zöld utat kapjon, meglegyen a rendezvénytartási engedélyük, a létező összes hatósággal egyeztetniük kell, szükséges a hozzájárulásuk beszerzése. A veszélyhelyzet alkalmával szükséges intézkedésekről Páll László, a Campus másik ügyvezetője és egyben a fesztivál technikai igazgatója által vezetett operatív törzs határoz.

Minden óraműpontossággal megy

Egy biztos, nagyon vigyázunk a fesztiválozókra!

– jelenti ki határozottan Miklósvölgyi Péter, majd visszakanyarodik a biztonságot felügyelő operatív törzshöz.

– A legkülönbözőbb hatóságok képviselőiből és a közreműködők szakembereiből összeállított operatív törzs a biztonsági terv alapján dolgozik. Bármilyen rendkívüli helyzet van, együtt hoznak döntést, adott esetben a rendezvény felfüggesztéséről vagy a terület kiürítéséről, tehát minden olyan esemény alkalmával, ami befolyásolhatja a fesztiválozók biztonságát. Az oltalom szempontjából egyedülálló a Campus abban a tekintetben, hogy ott van mellettünk egy stadionépület, ahová, ha szükséges, be tudjuk menekíteni az embereket. Ennek a biztonságos megvalósításának megvan az útvonala, a módja, és ebben mindenki tudja a feladatát. Egészen onnantól kezdve, hogy ki és mit mond a hangosbemondókba odáig, hogy ki hol teljesíti a feladatát. Ha jégverés várható, a fesztivál vendégei a stadionban várhatják meg a zivatar végét. És hogy lesz-e jégeső, heves szél, nagy eső? Az Országos Meteorológiai Szolgálat szakembereivel is folyamatos a kapcsolatunk – részletezte Miklósvölgyi Péter, akitől azt is megtudtuk, hogy a Campus előtt is van/lesz dolga a vendégek biztonságát szavatolóknak. Az önkormányzat szakemberei a rendezvény előtt a Campus teljes területén szó szerint tűpontosan átnézik az összes fát, és egy elképesztően gondos gallyazást végeznek el. A legkisebb száraz ág, a legkisebb gyanús esetben beavatkoznak a szakemberek, hiszen a Nagyerdő fái nemcsak árnyat adnak, hanem veszélyt is hordoznak. Július 18-án pedig lesz egy katasztrófavédelmi főpróbájuk. Ilyen a Campusok történetében még nem volt, de pontosan azért csinálják, hogy még nagyobb biztonságot nyújthassanak a vendégeiknek.

A nyitás előtti főpróbán ott lesz az összes biztonsági ember, aki a menekülőkapukért, a feladatok pontos végrehajtásáért felelős, hogy pontosan lemodellezzék, hogy ha nem várt esemény van, akkor ki, mit csinál, és mindenki pontosan tudja a feladatát.

Hasznos tanácsként elmondta, a Campusra kilátogatók eső ellen esőkabátot hozzanak. Esernyő használatát nem engedélyezik, legalábbis a koncerteken nem.

Kellemes hőmérséklet lesz a Campus alatt

Abban egyetértenek a hosszú távú időjárás-előrejelző modellek, hogy kellemes hőmérsékletű idő lesz a Campus idején, tehát július 19-23-a között, a csapadék tekintetében viszont vannak jelentős eltérések.

Az európai globálmodell szerint július 19-én és 20-án a szinte zavartalan napsütés mellett 30 fok körüli délutáni és 22-24 fokos esti hőmérséklet várható. Majd a Campus többi napjára nagyjából két fokot csökken a hőmérséklet, és bár felhősebb lesz az ég, a 22-ére, szombatra jósolt záporoktól eltekintve száraz marad az idő.

Az amerikai globálmodell a Campus napjaira 30, 22-ére 34 fokos nappali, és 23 fokos esti hőmérsékletet jósol, 20-a késő estére záport, 22-e naplemente utáni időszakára kiadós zivatart vár. Míg a Campus utolsó napján nem várható csapadék.

Hozzá kell azonban tenni, hogy a meteorológia sokszor még 2-3 napra sem tudja előrejelezni az időjárást, nemhogy 8-13 napra. Ezért a globálmodellek jelenlegi (13-a délutáni) hosszútávú prognózisát fenntartásokkal kell kezelni.