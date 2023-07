Az, aki vasárnap reggel a debreceni Nagyerdő felé vette az irányt, és nemcsak arra járt, hanem szemfüles is volt, láthatta, hogy már gőzerővel folynak a munkálatok az idei, 15. Campus Fesztivál helyszínén. Nem is csoda, hiszen jövő szerdán, azaz július 19-én már felcsendülnek az első dallamok az erdei környezetben. Az ötnapos, július 23-án záródó fesztiválon négyszáznál is több program várja idén a Nagyerdőn bulizókat, világsztárok, izgalmas nemzetközi előadók és hazai zenészek is színpadra állnak majd.