Király István a Haon kérdésére elmondta, a rendszeresen karbantartott kisvasút a 2000-es évek elején kapott új „szívet”. Jelenleg egy korszerű Csepel dízelmotor hajtja. A 2022-es felújításkor rendbe hozták a motorját és a hajtásláncát, valamint új arculatot kapott, mely a Dél-Afrikai Köztársaság hangulatát idézi, tematikája így harmonizál az állatkertben látható állatok többségének származásával. A mozdonyhoz hasonló színvilágot fog kapni mind a négy vagon, természetesen állatfigurák is lesznek rajtuk, emellett a belső teret is teljesen megújítják.

A park évente 25 ezer látogatót fogad, így a kisvasút eddig több mint ötmillió embert szállított már a több mint egy kilométeres útvonalon.

Kettő is

– Hazánk igazán gazdag és színes kisvasúthálózattal bír, ebből Debrecen városa kettővel is büszkélkedhet: a Nagyerdei Kultúrpark kisvasútjával és a 141 éves Zsuzsi Erdei Vasúttal. A két cég hosszú idők óta együttműködik, közösen szervez családi és gyermekprogramokat, emellett nem felejtjük el azt az irányzatot, hogy maga a kisvasúti kultúra és múlt erős intenzitással bír a jövőre nézve – mondta Makóné Fogarasi Hajnalka, a Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Kifejtette, a jövő hétvégén ideérkező családok nemcsak a kisvasút történetével és a kulisszatitkokkal ismerkedhetnek meg, a minőségi programokba belefoglalják a környezettudatos gondolkodást és a természetvédelmet is.

A kétnapos rendezvényen a vonatozás közös élménye mellett látható lesz Szabó István A kis- és nagyvasút című terepasztal-kiállítása, egy gyűjtemény a kilencvenes évek különleges képeslapjaiból, amelyen kisvasutak is megjelennek; valamint egy vasúttörténeti fotókiállítás. Jelen lesz a Zsuzsi vonat csapata is, Debrecen „öreg hölgyéről” számos érdekességet megtudhatnak az érdeklődők. Mozdonymakettek, relikviák is várják a látogatókat, emellett az Indítóháznál egy kartonból készült, 1914-es gőzmozdonyt is láthat a közönség. Kialakítanak egy retró stílusú, az úttörő korszakot idéző fotópontot, és természetesen a kreatív sátor sem marad el.

Nem rántották le leplet minden meglepetésről, azt azonban megtudtuk, egy felfedezőjátékot is szerveznek kicsiken és nagyoknak. Emellett Vince István rádióamatőr morzebemutatóján is részt vehetnek majd.

HL