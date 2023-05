Padokat telepítettek, a cserjéket is pótolták, valamint egy nagy liliomfát is ültettek a Kiss Ernő utca 68. szám előtti területen a napokban - számolt be róla közösségi oldalán Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere. Mint írta, az ott élők kérését a lakossági fogadóóráján tolmácsolta felé egy úr.

Hozzátette, köszöni a jelzést és bízik benne, hogy ha jobb idő lesz, akkor ismét megtelik élettel a terület.